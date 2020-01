Amici, eliminati e primi ammessi al serale: le anticipazioni

editato in: da

La prossima puntata di Amici di Maria De Filippi sarà ricca di colpi di scena, con due eliminazioni importanti e il primo ammesso al serale. La fase finale del programma si avvicina e, dopo la fine di C’è Posta per Te, il 14 marzo, gli allievi della scuola si sfideranno in prima serata.

Sono dieci gli studenti che accederanno alla seconda fase del format creato da Maria De Filippi, sfidandosi per la vittoria finale. Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana dello show sono stati proprio gli allievi a votare la persona che meritava maggiormente di accedere al serale. La scelta è caduta su Nyv e la cantante, dopo essersi esibita di fronte a una commissione esterna composta da tre giurati, ha ottenuto la tanto ambita maglia del serale.

Vero nome Mirella Nyvinne Pinternagel, la cantante è nata a Lussemburgo e ha 22 anni. Ha origini tedesche e marocchine, ma ha trascorso la sua infanzia a Domodossola, trasferendosi poi a Cormano. Suona il piano, la chitarra, la batteria, il basso, il mandolini e l’ukulele ed è uno dei talenti più apprezzati della scuola di Amici. Secondo le anticipazioni dello show, nelle registrazioni i professori hanno deciso di eliminare anche due volti molto amati: Skioffi e Ayoub Haraka.

Il rapper, vero nome Giorgio Iacobelli, aveva fatto discutere per via dei suoi testi sessisti per cui era stata chiesta l’esclusione da Amici. Dopo la decisione dei professori il cantante si è lamentato, affermando che la sua squadra non lo avrebbe schierato abbastanza. Eliminato anche il ballerino Ayoub Haraka, che in passato aveva provato a entrare nella scuola di Maria De Filippi e che, dopo aver realizzato il suo sogno, l’ha interrotto per volere della commissione degli insegnanti.

Il serale dunque si avvicina e il programma come sempre riserverà grandi sorprese. La conduttrice non ha ancora svelato quale sarà il regolamento, nè il meccanismo di gioco. Per ora comunque le emozioni non sono mancate, dalle lacrime di Talisa e Giulia, alla rabbia di Javier, rimasto nella scuole dopo aver pronunciato alcune parole molto gravi.