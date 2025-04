Amici 2025, Chiamamifaro rompe il silenzio dopo l’addio: le parole della figlia di Cristina Parodi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Chiamamifaro Angelica Gori

Dopo l’eliminazione da Amici 2025, Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, rompe i silenzio e commenta su Instagram l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi. La giovane sin dall’inizio aveva attirato l’attenzione del pubblico per via del suo talento, ma anche della scelta di utilizzare un nome d’arte per prendere le distanze da due genitori molto famosi.

Amici 2025, l’eliminazione di Chiamamifaro

Chiamamifaro è stata eliminata da Amici 2025 dopo essere arrivata all scontro con Senza Cri. Il ballottaggio ha consentito a Cristina Carella di restare nella scuola, mentre Angelica Parodi ha abbandonato la trasmissione, terminando la sua gara per la finale.

Un addio che è stato commentato da Maria De Filippi, che ha dedicato parole molto belle alla cantante. La conduttrice è molto amica di Cristina Parodi e Giorgio Gori, genitori di Chiamamifaro, così tanto che lei e Maurizio Costanzo sono stati testimoni di nozze della coppia.

Nonostante ciò la presentatrice ha spiegato di non aver mai ricevuto una telefonata dai due dopo l’arrivo di Angelica Gori ad Amici 2025.

“Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting”, ha svelato Maria De Filippi, facendo riferimento ai genitori famosi della cantante.

Le parole di Chiamamifaro dopo l’addio ad Amici 2025

Dopo l’addio ad Amici 2025, Chiamamifaro ha commentato quanto accaduto su Instagram. La cantante ha ripercorso i mesi trascorsi nella trasmissione, fra prove e lezioni, ringraziando Maria De Filippi, la produzione e tutti i fan che l’hanno sempre sostenuta.

“Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli – ha scritto la giovane -. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita”.

“Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile – ha aggiunto l’artista -. Come avrete capito sono una persona riservata, che però ha provato a farvi entrare nella sua testolina. Spero di esserci riuscita. Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto. Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici che ringrazierò sempre. Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò, della musica che faccio e di quella che farò”.

Classe 2001, Chiamamifaro – vero nome Angelica Gori – è la terzogenita di Cristina Parodi, nota conduttrice e giornalista, e Giorgio Gori. I due si sono sposati nel 1995, con testimoni di nozze proprio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. In seguito è arrivata Benedetta, primogenita della coppia, seguita da Alessandro e da Angelica.

La famiglia è molto unita e Cristina Parodi ha spesso raccontato il legame fortissimo con i figli, postando anche commoventi foto di famiglia su Instagram.