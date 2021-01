Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 25 al 30 gennaio

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Settimana ricca di tensioni nella casetta di Amici 2021: diversi alunni rischiano di perdere la maglia, Lorella sottopone i suoi ad un esame speciale e la relazione amorosa tra Martina e Aka7even è in bilico.

Amici 2021, l’ultimatum ad Evandro

Dopo l’esibizione deludente di Evandro di sabato 23 gennaio, la prof. Pettinelli gli lancia un ultimatum, dicendogli chiaramente che se la prossima volta non farà del suo meglio, la sua felpa non verrà riconfermata.

Il ragazzo entra in crisi e pensa di abbandonare la scuola; dopo essersi confrontato con i compagni, incontra la sua insegnante che, a muso duro, gli dice che è ora di darsi da fare e affrontare le sue insicurezze. Evandro dice di sentirsi fuori luogo perché lui non è un cantante ma un cantautore e il suo punto di forza, quindi, non è la voce ma la scrittura. Anna lo esorta a dimostrare di meritare la maglia e ad impegnarsi perché lei non è intenzionata a dargli altre opportunità e potrebbe decidere di sostituirlo con un nuovo alunno.

Il 27 gennaio, il giovane cantante riceve una busta rossa contenente un messaggio di Arisa. Quest’ultima è rimasta molto colpita, durante il casting, da un cantautore diciannovenne di nome Tancredi e, pertanto, ha deciso di dargli una chance mettendolo in sfida con Evandro.

Amici 2021, ennesima sfida per Arianna

Arianna riceve una busta rossa in cui Zerbi le propone un’ennesima sfida contro una nuova candidata, Elisabetta. L’allieva incontra la prof Arisa e le dice che sente il peso della quarta sfida e dei continui scontri con Rudy.

L’insegnante le affida la cover Ho cambiato i piani e le suggerisce di imparare a gestire le sue emozioni, cantando con più serenità e dolcezza.

Amici 2021, le coreografie di Samuele

La ballerina Giulia ha manifestato le sue insicurezze sul proprio aspetto fisico in sala prove, pertanto Samuele ha deciso di aiutarla, creando una coreografia ad hoc per lei. All’inizio, la ragazza si sente bloccata nell’esprimere le sue emozioni ma Samuele la invita a non aver paura di esprimere se stessa e le mostra i movimenti da eseguire.

Il 29 gennaio il ragazzo viene invitato da Maria ad andare in una stanza dove, a sorpresa, trova in collegamento Michele Canova. Il noto produttore gli spiega che è rimasto molto impressionato dalla sua coreografia di Spider-man e, per questo ha deciso con il suo team e con l’autore Leonardo Zaccaria di realizzare un inedito su cui lui, con il suo talento e la sua immaginazione, potrà creare una coreografia. Samuele è entusiasta di questo nuovo progetto e si mette subito al lavoro.

Amici 2021, la decisione di Lorella e la crisi di Martina

Il 28 gennaio la Cuccarini chiede di incontrare i suoi tre studenti, Alessandro, Rosa e Martina. La prof spiega loro che ha fatto una richiesta alla produzione e che è stata accolta. Si tratta di una sorta di esame: ad ogni allievo verrà assegnata una coreografia speciale da preparare con un professionista esterno che valuterà il loro lavoro e le loro capacità. I tre coreografi esterni sono diversi per stile e genere ma hanno tutti una grande carriera alle spalle: Thomas Signorelli lavorerà con Rosa, Rita Pavano con Martina e Michele Merola con Alessandro.

Quando Lorella dice a Martina che affronterà il mondo del musical e che vuole che lei si esibisca in una prova di canto e ballo live, la ragazza entra in crisi perché non crede che riuscirà a portare a termine il compito assegnatole.

Scoppia a piangere e si sfoga con Rosa e, successivamente, incontra la sua prof per esprimerle i suoi dubbi e le sue perplessità. La ballerina si sente bloccata, ha paura di cantare in presenza dei compagni e a maggior ragione davanti a un pubblico. La Cuccarini è dolce ma perentoria: chiede alla sua allieva di fidarsi e affidarsi, perché se lei le ha assegnato questo impegno è perché sa che è in grado di portarlo a termine.

Nei giorni a seguire, la ragazza si mostra vulnerabile e scostante, rovinando la sua relazione con Aka7even e litigando con il suo partner di ballo Alessandro. Martina e Alessandro provano un passo a due ma stentano a trovare una sintonia; il ballerino chiede alla sua compagna se c’è qualcosa che non va ma quest’ultima evita il confronto. In casetta, le incomprensioni tra i due ragazzi continuano; Alessandro perde la pazienza e considera il comportamento di Martina immaturo.

Amici 2021, il cuore infranto di Aka7even

Aka7even e Martina vivono un momento di distacco; la ballerina trova “pesante” la presenza del cantante e gli chiede una pausa di riflessione.

Aka7even esce distrutto dalla discussione e cerca conforto nelle parole dei compagni. Nel frattempo, Martina sempre più vicina a Raffaele, fa intendere a quest’ultimo che prova qualcosa per lui. Il ragazzo, in virtù della sua amicizia con Aka7even, le risponde che lui non può sentire niente o si obbliga a non sentire niente nei suoi riguardi.

Dopo questa conversazione, Raffaele decide di confessare quanto successo ad Aka7even che reagisce malissimo. Si crea un clima tesissimo in casetta; Martina è delusa dal comportamento di Raffaele mentre Aka7even si sente preso in giro e ferito.

Nonostante i battibecchi e le lacrime, Martina e Aka7even giungono ad un ulteriore chiarimento: entrambi dicono di amarsi ancora e decidono di riprovare ancora a far funzionare il loro rapporto.

Amici 2021, puntata del 30 gennaio

La puntata speciale di sabato 30 gennaio si apre con la grinta del rapper Mr.Rain che canta Non c’è più musica e Fiori di Chernobyl; Maria consegna al suo ospite il disco di platino.

Martina e Alessandro convincono la prof Cuccarini con il loro passo a due tratto da Dirty Dancing; in disaccordo la Celentano che reputa la ballerina carina ma non brava a ballare.

Sangiovanni propone una nuova versione di Battito animale, confermando la sua maglia ma la Pettinelli lo trova meno efficace delle altre volte nella stesura del testo.

Giulia porta in scena l’emozionante coreografia, realizzata da Samuele per lei, in cui esprime il suo malessere e il suo senso di inadeguatezza, scaturiti dalle critiche feroci rivoltele dai suoi ex compagni di scuola. L’esperimento riesce e conferma la bravura del giovane coreografo nel saper creare una narrazione coerente in un numero di danza.

Deddy con Parole a caso convince pienamente il prof Zerbi. E’ la volta di Rosa con una performance che le permette di tenere il suo banco e che, inaspettatamente, si guadagna anche il consenso della maestra Celentano.

La sfida tra Arianna e Elisabetta è aperta: un giudice esperto della BMG decreterà il vincitore. Arianna canta Questo piccolo grande amore e la sua sfidante Fiori rosa Fiori di pesco. Entrambe, poi, si confrontano con il brano Torna a casa. Elisabetta entra ufficialmente nella scuola, prendendo il banco di Arianna, la quale ringrazia Arisa per aver sempre creduto in lei. Maria dice all’allieva che è un gran peccato che lei non abbia concentrato tutto il suo mondo in un’unica cosa, il canto.

Samuele conquista un 8 con uno spumeggiante assolo; la Peparini si complimenta con lui perché è sempre capace di trovare se stesso nella coreografia, nonostante qualche gap tecnico.

Aka7even riprende la maglia con una rivisitazione personale di Dance Monkey mentre Tommaso si mette alla prova con The Phoenix, brano coreografato dalla Celentano e affidato anche ad Alessandro e Rosa che non hanno portato a termine il compito. A tal proposito, Alessandra fa notare a Lorella che lei ha un atteggiamento troppo protettivo nei confronti dei suoi allievi. La Cuccarini ribatte dicendo che lei lavora sulle peculiarità dei suoi studenti che si esibiranno quando saranno pronti. La Celentano ritiene, invece, che i ragazzi debbano imparare ad affrontare i propri limiti.

Durante la performance di Raffaele che canta la cover Young, Zerbi si alza dalla sedia: secondo il docente la teatralità mostrata dal ragazzo nel suo look non è supportata da una capacità interpretativa e la sua esibizione somiglia a una veglia funebre. Arisa mostra il suo disappunto.

Alessandro danza sulle note di I’ve Got You Under My Skin ricevendo gli apprezzamenti di Lorella. Leonardo canta il suo pezzo Il Natale e l’estate; Rudy gli dice che lui è “cuore” e non solo voce. Enula con Senza un perché guadagna un bel 9.