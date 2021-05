Amici 2021, Aka7even rompe il silenzio su Martina

editato in: da

Amici 2021, chi sono i finalisti di Maria De Filippi

Dopo settimane di silenzio, Aka7even parla per la prima volta di Martina Miliddi e della loro storia nata ad Amici 2021, sorprendendo i fan. Il cantante e la ballerina sono stati protagonisti di un’intensa storia d’amore nella scuola di Maria De Filippi.

Una love story segnata da litigi e da un continuo tira e molla che, con Aka7even spesso in lacrime e deciso a non perdere Martina. Proprio quest’ultima ha messo fine alla relazione, confessando di provare qualcosa anche per Raffaele, un altro concorrente di Amici 2021. Aka7even, che inizialmente ha sofferto molto per l’addio, oggi è convinto che mettere fine al legame con la ballerina sia stata la scelta giusta perché i sentimenti che provava stavano influendo sul suo percorso.

Il cantante, che proprio durante alcune discussioni con Martina aveva minacciato di lasciare la scuola di Amici 2021, ha dedicato alla ragazza la canzone Mi manchi. “Ero arrivato ad un punto in cui il mio stato d’animo influiva sul mio lavoro – ha confessato nel corso del day time -. Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante”.

Martina ha lasciato a scuola di Amici durante il serale. La sua eliminazione, arrivata dopo una serie di prove e le critiche di Alessandra Celentano, ha spinto Aka7even ad andare avanti e a pensare solo alla musica. Oggi il cantate è pronto ad affrontare la finale in cui sfiderà Sangiovanni, Deddy, Giulia e Alessandro. Un traguardo importante che ha raggiunto grazie alla passione per la musica e alla sua coach Anna Pettinelli con cui ha avuto diversi scontri.

Nel frattempo Martina ha messo in chiaro il rapporto con Aka7even e ha confessato di frequentare Raffaele lontano dalle telecamere. “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola – ha spiegato la ballerina -. Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”. Riguardo a Raffaele invece ha aggiunto: 2Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”.