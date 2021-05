Amici 2021, come sarà la finale: anticipazioni

editato in: da

Amici 2021, chi sono i finalisti di Maria De Filippi

Come sarà la finale di Amici 2021? Il prossimo 15 maggio gli allievi di Maria De Filippi si sfideranno per conquistare la coppa del vincitore. Dopo mesi passati a studiare, fra prove da superare e sfide, a contendersi la vittoria sono rimasti in cinque.

Nella puntata finale si esibiranno di fronte ai giudici Giulia, Alessandro, Aka7even, Sangiovanni e Deddy. Cosa accadrà nella finalissima? WittyTv ha diffuso il regolamento per la puntata che inizierà alle 21.10 su Canale Cinque. A eleggere il vincitore di questa edizione di Amici sarà un voto combinato fra giuria e televoto. Gli alunni in gara si sfideranno in una serie di manche e l’esito verrà deciso per il 50% da una giuria tecnica (per ballo e per canto) presente in studio e per il 50% dal pubblico che voterà da casa tramite il televoto.

Il regolamento inoltre prevede che alcune sfide verranno decise esclusivamente dai telespettatori, mentre altre godranno solo del voto delle giurie tecniche. Le sfide si rincorreranno senza sosta, portando i ragazzi a scontrarsi sino alla finalissima in cui si affronteranno i due finalisti. A questo punto a decidere il vincitore di Amici 2021 sarà solo il televoto. Per votare il pubblico a casa potrà utilizzare il televoto, esprimendo la sua preferenza tramite un sms, accedendo al sito web WittyTv, con l’app Mediaset Play o con le Smart Tv che sono abilitate per questa funzione.

Secondo le anticipazioni inoltre nel corso della serata finale di Amici 2021 verranno consegnati diversi premi. Il più famoso è il premio Tim che vale 30 mila euro, ma ci saranno tantissime altre sorprese. Nel frattempo sono già arrivate splendide notizie per Serena e Alessandro, i due ballerini, sostenuti da Alessandra Celentano, hanno ricevuto delle proposte di lavoro. Valerio Longo, vicedirettore artistico del Balletto di Roma e coreografo, ha deciso di offrire un’opportunità a entrambi. “È un piacere vederti finalmente dal vivo, visto che ti seguo da tanti mesi – ha detto Longo a Serena -. Tu sei davvero un talento, ho riscontrato in te la voglia di non fermarti a ciò che eri ma a scoprire ciò che gli altri vedono in te. Ho creduto opportuno offrirti una possibilità, per farti lavorare, metterti su un palcoscenico”.