Amici 2020, Anna Pettinelli contro Gabry Ponte: è polemica

C’è aria di polemica nella scuola di Amici: questa volta però non sono i ragazzi ad avere contrasti tra loro, ma è tra professori e giudici che stanno nascendo dissapori.

A sollevare un polverone durante il day time del programma è stato Gabry Ponte, che senza giri di parole ha fatto intendere che a dare i voti agli allievi dovrebbe essere solo la giuria esterna, senza coinvolgere più i professori.

Ma facciamo chiarezza: tutto nasce dall’ultima puntata del Serale del talent show, durante la quale Alessandra Celentano ha dato dell’incompetente al dj, dopo aver espresso un suo giudizio su una sfida di ballo. Evidentemente Ponte non ha gradito l’accusa e così ha voluto dire la sua, mandando un video ai ragazzi della scuola:

La storia di ogni concorrente di Amici per noi giudici inizia al Serale. Non voglio fare polemiche con l’insegnante Celentano, che quando parla di “incompetenza” della giuria credo che si sia semplicemente espressa male, intendendo che noi non siamo una giuria tecnica del ballo. Ma come lei è chiamata a volte a giudicare chi canta, anche noi siamo chiamati a valutare quello che vediamo sulla base delle nostre personali esperienze artistiche.

Gabry Ponte ha continuato mettendo sul piatto una proposta: chiedere alla produzione che nella prossima puntata tutte le esibizioni dei ragazzi – comprese quelle della fase di eliminazione – vengano valutate esclusivamente da lui, Loredana Berté e Vanessa Incontrada, escludendo di fatto i docenti della scuola.

Questo suggerimento non è piaciuto ai professori, in particolare ad Anna Pettinelli, che ha deciso di esprimere una sua opinione sulla faccenda, replicando attraverso un video pubblicato su Instagram:

Caro Gabry, tanto rumore per un incompetente: qui bisogna andare a scuola di contraddittorio! Se addirittura chiedi che la giura dei professori non abbia più voce in capitolo, vuol dire che non reggi il confronto: si fa una discussione e poi si va a mangiare una bella pizza insieme. Se te la sei presa così tanto significa che non sarete poi così incompetenti, ma rosiconi sicuramente. Bisogna abituarsi alla Celentano e anche che qualcuno non sia d’accordo con te!

È evidente che ad Amici il clima sia teso, forse più tra professori e giudici che tra gli allievi in gara. Chissà se la produzione prenderà in considerazione la proposta del dj: quel che è certo è che, come al solito, discussioni e litigi sono il sale del talent di Maria De Filippi.