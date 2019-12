Ambra Angiolini e la figlia Jolanda bellissime su Instagram: il selfie da sorelle

editato in: da

Ambra Angiolini è da sempre molto gelosa della sua privacy e di quella delle persone che più ama, a iniziare dai suoi figli, Jolanda e Leonardo, nati dalla lunghissima relazione con il cantautore Francesco Renga. Ecco perché un post come quello che l’attrice romana posta oggi su Instagram stupisce i fan e scatena una marea di commenti, complimenti e like.

La foto, d’altronde, è davvero bellissima, e in qualche modo eccezionale perché rara. Lo scatto è un selfie che ritrae, vicinissime, Ambra Angiolini e la bellissima figlia adolescente, Jolanda Renga. La didascalia che l’ex ragazza di Non è la Rai sceglie per commentare la foto recita: “Giochiamo a mamma e figlia da quasi 16anni”.

In effetti, a guardare la foto senza conoscere la Angiolini, si stenterebbe a credere che le due bellezze acqua e sapone e illuminate dal sole, ritratte vicinissime e complici, siano madre e figlia. La somiglianza tra le due è impressionante, ma più che altro, a una prima occhiata, potrebbero sembrare due sorelle.

Jolanda infatti, è la copia di mamma Ambra e con i suoi 16 anni ha tutta la bellezza di una giovane donna, mentre per l’attrice romana il tempo sembra non passare mai, e con il suo sorriso sbarazzino e gli occhi che brillano vivaci, vicino alla figlia, dimostra molto meno dei suoi 42 anni.

Al di là della bellezza autentica e fresca di madre e figlia, quello che le rende davvero simili a sorelle in questo scatto è la complicità che ne scaturisce, e di cui evidentemente è fatto il loro rapporto. Un rapporto su cui Ambra ha sempre speso meno parole possibili in pubblico, ma sempre cariche di amore e orgoglio materno.

Il selfie da sorelle ha ovviamente scaldato i fan della Angiolini, tutti ammiratissimi di fronte a tanta bellezza rivelata a sorpresa, e tutti generosi di complimenti, che arrivano anche da tante colleghe del mondo dello spettacolo: da Serena Rossi a Claudia Zanella, da Camilla Filippi a Laura Chiatti, che si unisce al coro dei tanti che sottolineano l’incredibile somiglianza e complicità tra madre e figlia, commentando: “Sorelle!”.

E tra i vari: “Stupende!”, “Praticamente gemelle”, “Siete meravigliose”, il messaggio dei fan è unanime: mamma e figlia hanno stregato il pubblico semplicemente con un sorriso.