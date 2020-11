All Together Now, la Tatangelo è un uragano dietro le quinte: le parole di Michelle e Renga

editato in: da

Michelle Hunziker è tornata in onda con il suo All Together Now, programma che conduce con il supporto del carismatico J-Ax. Per quest’anno, inoltre, a loro fianco un team di giudici davvero eccezionale: Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

La Hunziker, così, fin dalla prima puntata della nuova edizione, ha portato nelle case dei telespettatori uno show all’insegna della passione per la musica, che oltre a far divertire sa anche emozionare. I concorrenti in gara, infatti, hanno messo in gioco le loro storie, facendo commuovere giudici e presentatori.

Occhi puntati, però, sul bellissimo rapporto tra Anna Tatangelo e Michelle Hunziker, che ha fortemente voluto la cantante nel programma. Le due donne hanno dimostrato di essere in grado di catalizzare l’attenzione. La giudice, inoltre, ha mostrato la sua forte personalità sia durante la messa in onda che durante le prove.

Ad All Together Now Anna, abituata a dare sempre il meglio di sé, non si risparmia ed è un vero e proprio uragano: canta e balla con Michelle, si impegna dietro le quinte e non ha paura di scontrarsi con gli altri giudici. In particolare, come affermato anche dalla Hunziker, si è più volte scontrata con Francesco Renga:

Tra di voi – ha detto riferendosi ai due artisti durante una diretta su Instagram– in queste puntate succede sempre qualcosa, non andate mai d’accordo. […] Anna e Francesco hanno questo rapporto, io li chiamo Cip e Ciop.

Le differenze di opinione, però, non li rende nemici. Francesco Renga, infatti, ha dichiarato di provare profonda stima per la Tatangelo:

È meraviglioso, alla fine ci becchiamo per tutte le puntate. Però è bello perché c’è ironia, rispetto e anche amore.

Bellissime pure le parole della Hunziker, che ha affermato di essere molto affezionata ad Anna Tatangelo. Quest’ultima, inoltre, ribadito quello che il pubblico ha potuto vedere con i suoi occhi: lei e Anna sono in perfetta sintonia e si capiscono anche solo con uno sguardo.

Sei fantastica Anna, io già ti conoscevo prima, sai che ti voglio bene da tanti anni, però in questa produzione ci siamo veramente trovate.

Espressioni di stima ed affetto che la Tatangelo ha fortemente apprezzato, ammettendo di trovarsi a suo agio nel programma. D’altronde è innegabile: Anna è la vera star di All Together Now. Come ci sorprenderà nelle prossime puntate?