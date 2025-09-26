Chi è Alfredo Rossi, il figlio di Dora Moroni e Christian

Tutto quello che c'è da sapere sull'unico erede della coppia di cantanti, che ha fatto sognare negli anni Ottanta e Novanta con un intenso sodalizio privato e professionale

IPA Dora Moroni e Christian

Alfredo Rossi è l’unico figlio di Dora Moroni e Christian, che hanno formato una delle coppie più seguite nel mondo della musica tra gli anni Ottanta e Novanta. Al contrario dei suoi noti genitori, si è sempre tenuto alla larga dalle luci della ribalta e ha addirittura lasciato l’Italia non appena maggiorenne. Si è ricostruito una vita all’estero, dopo aver sofferto – e non poco – per la turbolenta separazione dei suoi genitori. Diventata velocemente uno degli argomenti più chiacchierati della cronaca rosa in quel periodo.

Dora Moroni e Christian, la storia del figlio Alfredo Rossi

Alfredo Rossi è nato nel 1987 ed è l’unico figlio dei cantanti Dora Moroni e Christian (vero nome Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, scomparso nel 2025 all’età di 82 anni). Ha vissuto con entrambi fino all’età di dieci anni: poi ha dovuto fare i conti con la rottura dei suoi genitori e le difficili conseguenze. Dopo l’addio all’ex marito, infatti, Dora ha deciso di tornare a vivere a Ravenna, la sua città natale. Una distanza di cui ha sofferto molto Cristian.

Durante la separazione, tra i due ex coniugi si è creata una forte tensione, soprattutto a seguito delle molteplici accuse di tradimento da parte di Dora Moroni. “Hanno cercato di distruggermi, e io ho sofferto soprattutto per nostro figlio che doveva sopportare queste dicerie. Mi hanno tolto tutto, sono stato male“, aveva raccontato Christian in un’intervista in cui faceva riferimento a articoli e titoli usciti sui giornali scandalistici in quel periodo.

“Ho pensato anche di farla finita. – aveva aggiunto – Per stare vicino a lui mi sono allontanato dal mio lavoro pur di andare a Ravenna ogni week end a trovarlo…Dopo la separazione da Dora ho dovuto scegliere: o il lavoro o il figlio. E ho preferito stare vicino ad Alfredo, anche a costo di rifiutare concerti e dischi. Lo adoro, per lui darei la vita”.

Dora Moroni e Christian, la nipote che vive in Bolivia

Conseguita la maturità e dopo aver conosciuto una ragazza online, Alfredo è partito per l’America, dove vive ancora oggi. Prima di partire, ha rivisto il padre che ha subito avvertito delle sensazioni strane nell’abbraccio del figlio.I due non si sono sentiti per i successivi dieci giorni fino a quando non è arrivata la telefonata al cantante del giovane: “Papà, siediti. Volevo annunciarti che mi sono sposato’. Penso a uno scherzo, ma capisco che è serio. E mi sento morire”, aveva confidato Christian all’epoca.

Ne è seguito un’altra notizia che ha cambiato per sempre la vita di Christian ma anche quella di Dora Moroni ma che ha permesso loro di riavvicinarsi e superare le vecchie ruggini del passato. Nel 2008, poco più che ventenne, Alfredo è diventato padre di Aeelyn. La nipote attualmente vive in Bolivia ma è sempre stata molto legata ai suoi nonni: qualche anno fa è stata protagonista a Domenica Live di Barbara D’Urso per una sorpresa ai due cantanti.

“Ci vediamo su Skype due volte al mese: io le canto Besame mucho e lei balla. Ha una bella voce anche lei”, aveva rivelato la Moroni.