Morto Christian, lo Julio Iglesias italiano: chi è l’ex moglie Dora Moroni

Addio alla voce di "Cara" e "Daniela", l'artista che ci ha fatto innamorare: l'ultimo addio a Christian

IPA Christian e Dora Moroni

La musica italiana intera piange la scomparsa di Christian, al secolo Cristiano Gaetano Rossi, scomparso all’età di 78 anni. Nato a Palermo nel 1947, era conosciuto come “il cantante del Papa” per aver avuto l’onore di esibirsi davanti a Giovanni Paolo II a Castelgandolfo. Un episodio che aveva segnato la sua carriera e che amava ricordare, raccontando come il Pontefice avesse intonato con lui celebri brani della tradizione popolare italiana, in un incontro rimasto incancellabile soprattutto per lui.

L’ultimo saluto a Christian

Dietro al nome Christian, che lo avrebbe reso celebre negli anni Settanta e Ottanta, c’era la mano di Mina. Era stata lei a suggerirgli di abbandonare il suo vero cognome, troppo facile bersaglio di battute, e a scegliere quel nome semplice ed elegante che lo avrebbe accompagnato per sempre. Da lì era iniziata una carriera piena di successi, palcoscenici prestigiosi e riconoscimenti, fino a guadagnarsi l’appellativo di Julio Iglesias italiano, un titolo che rifletteva tanto il suo fascino quanto il suo stile melodico e raffinato.

Christian frequentava le grandi voci della musica leggera: da Iva Zanicchi a Orietta Berti, da Lucio Battisti – che lo aveva spronato a smussare la sua eccessiva timidezza – fino a colleghi internazionali. Ma era apprezzato anche da volti della politica e della televisione. Silvio Berlusconi lo voleva spesso a cena e Bettino Craxi gli inviò addirittura duecento garofani rossi dopo un’esibizione al Festival di Sanremo. L’eleganza era il suo marchio di fabbrica. Nel suo guardaroba si contavano decine di abiti e frac, simbolo di una presenza scenica sempre curata.

Chi è l’ex moglie Dora Moroni

Ma dietro la figura del cantante affascinante e impeccabile si celava anche una vita privata turbolenta, segnata soprattutto dal matrimonio con Dora Moroni, volto amatissimo della televisione degli anni Settanta. La loro unione, celebrata nel 1986 nella villa di Stefano Casiraghi – grande estimatore di Christian – è stato un evento mondano di assoluto rilievo. Dall’amore è nato un figlio, Alfredo, ma il rapporto tra i due si rivela presto fragile e travagliato.

Dora Moroni, che il pubblico ricorda per la sua popolarità accanto a Corrado a Domenica In, ha vissuto momenti difficili già poco dopo l’inizio della carriera, a causa del grave incidente automobilistico del 1978 che l’aveva costretta a una lunga e complessa riabilitazione. Il legame con Christian è stato passionale, ma anche contraddittorio: lei stessa raccontava la forza con cui aveva affrontato sia le difficoltà personali sia le fragilità del marito, sostenendolo nei momenti più intimi e privati.

La separazione, arrivata negli anni Novanta, è stata tutt’altro che pacifica: accuse reciproche, denunce e sospetti avevano contribuito a incrinare un rapporto che si era trasformato in una lunga battaglia legale ed emotiva. Christian aveva sempre negato con fermezza di averla tradita o maltrattata, ma aveva ammesso che quell’esperienza lo aveva segnato profondamente.

Col tempo, però, i rancori si sono attenuati. Dopo un delicato intervento al cuore, il cantante aveva raccontato che era stata proprio lei a stargli accanto nei momenti più difficili. Nonostante la fine del matrimonio, tra i due si era ristabilito un legame di rispetto e affetto, rinsaldato anche dall’amore comune per il figlio Alfredo. “Quando sono giù di morale, è lei la prima che chiamo”, confidava Christian in una delle sue ultime interviste.