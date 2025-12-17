Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo caso e il web si è spaccato in due: Signorini ha già contattato i suoi legali ed ecco cos'ha da dire

IPA Alfonso Signorini risponde a Fabrizio Corona dopo Falsissimo

Non tutte le puntate di Falsissimo diventano un caso di livello nazionale, ma quando ciò accade i numeri sono sorprendenti. In pochissimo tempo, infatti, l’inchiesta di Fabrizio Corona ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube.

L’ex re dei paparazzi ha precisato come questa sia soltanto la prima puntata del filone Il Prezzo del Successo. Nel mirino Alfonso Signorini e non per odio personale, dice, ma quasi per senso di giustizia. Ha voluto parlare di un sistema ben noto nel mondo dello spettacolo, a suo dire, svelando chat e non solo.

Il caso Signorini

Un caso che potrebbe finire in tribunale, in un senso o nell’altro. Da un lato le accuse potrebbero trovare terreno fertile (nulla può essere escluso in questa fase) e dall’altro, prevedibilmente, la difesa di Signorini raggiungerà tutte le sedi giudiziarie del caso.

Quelle mosse da Fabrizio Corona sono accuse molto pesanti nei confronti del direttore di Chi e volto storico di Mediaset. Il tutto al fine di smascherare un presunto sistema, atto a coinvolgere personaggi del mondo dello spettacolo in vari ambiti.

Nel mirino, per quanto marginalmente, anche Antonio Medugno, modello e tiktoker classe ’98. Il grande pubblico lo ha potuto apprezzare a Uomini e Donne nel 2019 e al Grande Fratello Vip nel 2022. Corona ritiene che la sua partecipazione al noto reality sia passata attraverso pressioni da parte del conduttore.

Medugno è stato anche interpellato dal volto di Falsissimo, di fatto negando la ricostruzione fatta: “Non voleva una relazione. Ci sono stati dei messaggi ma non si è spinto oltre”. Ha soltanto ammesso dei contatti social, messaggi affettuosi e videochiamate. Nulla di sconveniente, dunque, o legalmente rilevante. Tali parole hanno però contribuito ad alimentare il dibattito, dividendo l’opinione pubblica.

La reazione di Signorini

Dopo l’esplosione del caso, su Signorini si sono fiondati numerosi giornali. Tutti a caccia di prove e altre testimonianze, con il Corriere della Sera che ha invece scelto di contattare il diretto interessato.

Il conduttore ha dunque rotto il silenzio ma, com’è facile intuire, non ha minimamente intenzione di lasciarsi travolgere in questa vicenda, offrendo il fianco. Ha di fatto preso le distanze da Corona, optando per il silenzio: “Non parlo di questo, mi scusi tanto ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali”.

Una vicenda che è soltanto all’inizio, con il pubblico che attende nuove rivelazioni da parte di Corona e ha intanto preso di mira Signorini con ondate di meme. È di fatto il solito copione, come visto anche dopo le puntate su Chiara Ferragni e Raoul Bova. Agli avvocati la parola, ora, considerando anche la presenza di presunte chat private e immagini personali nel filmato.

