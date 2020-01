Alessio Bruno rompe il silenzio dopo l’arresto e fa chiarezza

Non è un periodo facile per Alessio Bruno. L’ex partecipante di Temptation Island, infatti, è stato condannato agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio. Una questione delicata che, però, ha tenuto banco per mesi e sulla quale – oggi – ha deciso di fare chiarezza.

Alessio Bruno, come accennato sopra, è diventato noto grazie a Temptation Island, dove aveva partecipato con l’ex fidanzata Valeria Bigella. Dopo la fine della relazione, però, è tornato al centro dell’attenzione per una spiacevole vicenda: è stato arrestato e condannato lo scorso luglio con l’accusa di spaccio di droga. Molte le voci che si sono elevate per criticarlo e pochi, invece, coloro che gli sono rimasti vicino. Tra questi, l’attuale fidanzata Eleonora D’Alessandro, che lo ha sempre sostenuto nonostante gli errori commessi.

A parlare della sua condanna adesso è proprio lui. Alessio, con un lungo post sul suo profilo Instagram, ha deciso di far chiarezza sulla sua situazione:

Una volta chiarito il suo stato, Alessio Bruno ha poi voluto commentare quanto accaduto in passato:

Sto vivendo una situazione veramente difficile: la libertà è la cosa più preziosa che abbiamo e purtroppo questo l’ho capito solo quando mi è stata tolta. Ho commesso degli errori e sto pagando per questo. Cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno per quanto difficile possa essere. Sto aspettando ansioso il giorno di poter riscattare la mia vita per me, per la mia famiglia, per i miei amici, per le persone che credono in me e per ultima, ma assolutamente non la meno importante, per la donna che amo e che, nonostante i nostri momenti particolarmente difficili dovuti a questa situazione, mi è sempre stata vicina dimostrandomi l’amore che prova. Non sono una vittima di niente e non voglio essere capito. I problemi sono altri e questi me li sono belli che cercati.