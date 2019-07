Temptation, la fidanzata di Alessio Bruno: “Ha deluso tutti, ma lo amo”

editato in: da

Un periodo poco felice per Alessio Bruno, ex partecipante di Temptation Island, programma a cui aveva preso parte insieme alla ormai ex fidanzata Valeria.

Nei giorni scorsi, infatti, il giovane è stato arrestato per spaccio. Gli attacchi sui social sono stati molti e il silenzio della fidanzata Eleonora D’Alessandro aveva fatto immaginare un triste epilogo della loro storia.

I due, infatti, sono una coppia da poco tempo e molti avevano pensato che il loro amore mai avrebbe potuto resistere alle notizie di cronaca circolate in questi giorni sul conto di Alessio Bruno. A quanto pare, però, non è così. Eleonora D’Alessandro ha deciso di rompere il silenzio e di chiarire come stanno veramente le cose.

La ragazza, modella e aspirante attrice, ha descritto il momento difficile che sta vivendo e ha parlato dei suoi sentimenti per Alessio Bruno, prendendo le difese del suo fidanzato. Lui, infatti, per via del processo in corso, non è autorizzato ad utilizzare nessun mezzo di comunicazione. Eleonora si è così sentita in dovere di dire qualcosa sulla vicenda.

Stando alle parole della D’Alessandro, Alessio avrebbe sempre tenuto tutti all’oscuro di quello che stava facendo nell’ultimo periodo. Nonostante questo, però, si è detta ancora innamorata:

L’amore non svanisce da un giorno all’altro, perché amo la persona che è, a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane. Guardo Alessio e lo valuto per quanta voglia ha di rimediare.

Ha, inoltre, raccontato come sta affrontando questi giorni Alessio Bruno. Il ragazzo sarebbe profondamente pentito del gesto compiuto e deluso dal suo stesso comportamento. Stando a quanto dichiarato da Eleonora, però, avrebbe una grande voglia di cambiare e rimediare, perché resosi veramente conto di quanta sofferenza ha procurato ai suoi affetti.

Parole a sostegno di Alessio Bruno, poi, sono arrivate anche da parte della sua ex Valeria Bigella, che evidentemente ha messo da parte i vecchi rancori e ha deciso di non dar adito a pettegolezzi. Rispondendo ad un commento di un follower, infatti, ha ammesso di non essere contenta di ciò che sta capitando in questi giorni al ragazzo.

L’amore tra Alessio Bruno ed Eleonora D’Alessandro, sembra, quindi, non aver subito ripercussioni da questa spiacevole vicenda. Probabilmente, al contrario, queste difficoltà potranno essere un’occasione per rafforzare la loro relazione.