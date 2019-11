Alessio Bruno dopo l’arresto torna su Instagram e riparte da Eleonora

editato in: da

Alessio Bruno prova a riprendere in mano la sua vita e lo fa ricominciando dalle cose più semplici: riaffacciandosi nel mondo dei social e tenendo stretta la fidanzata Eleonora D’Alessandro.

L’ex protagonista di Temptation Island cerca dunque di ripartire dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto quest’estate e che gli è costato l’arresto. Il giovane era stato trovato in possesso di un’ingente quantità di cocaina e di più di cinquemila euro in contanti, e fermato con la grave accusa di spaccio.

Lo stesso Alessio Bruno aveva poi confermato di svolgere l’attività illegale dando una spiegazione che scatenò diverse polemiche: confessò ai magistrati di aver iniziato a spacciare perché non si sentiva finanziariamente all’altezza della nuova fidanzata Eleonora, che guadagnava molto più di lui.

Travolto dai suoi errori, per mesi era scomparso da tutti i radar. Adesso, invece, ha fatto un gesto che sembra riflettere una ritrovata serenità: ha deciso di riaprire il suo profilo Instagram.

Un piccolo passo, carico di significati che rimandano a una volontà di rinascita, di non volersi più nascondere. Bruno ha riconosciuto il suo grave errore e lo sta pagando, ora però si prepara a percorrere la strada che lo riporterà, si augura, a una vita normale.

E in questo percorso continua ad avere un ruolo fondamentale anche lei, Eleonora D’Alessandro, la donna che in questi mesi ha continuato, nonostante tutto, a stargli accanto. Il profilo Instagram di Alessio Bruno sebbene riaperto, per ora è privato.

Tuttavia l’ex protagonista di Temptation Island è comunque presente nelle ultime stories di Eleonora che raccontano uno spaccato della loro quotidianità: in un video si vede Bruno che prepara una cenetta alla fidanzata, in un altro i due ragazzi che scherzano e tornano a sorridere insieme.

Le stories confermerebbero dunque che in questo momento Bruno è a casa e sta cercando di riprendere in mano la sua vita anche grazie alla forza che gli dà la vicinanza della D’Alessandro.

La modella, qualche tempo fa, a proposito del momento che sta attraversando aveva scritto sui suoi social:

Ora più che mai mi rendo conto che se il destino decide di metterci davanti degli ostacoli apparentemente insormontabili e delle sfide quasi impossibili, è solo perché sa che possiamo superarle. Se la vita ci regala momenti bui è solo perché già sa che avremo la forza per uscirne. Con un’anima più forte e più ricca che mai! ALLA FINE USCIRÀ SEMPRE IL SOLE!

E la chiave per far riuscire il sole, per Alessio ed Eleonora, sembra essere la capacità di rimanere uniti anche di fronte ai gravi errori che si fanno nella vita e poi si pagano.