Alessia Marcuzzi, chi è il suo nuovo flirt (più giovane di 18 anni)

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi compie 50 anni. Dagli esordi a oggi: com’è cambiata

Dopo la fine dell’amore con Paolo Calabresi Marconi, per Alessia Marcuzzi è iniziato un periodo di lavoro su se stessa: la vicinanza alla famiglia, ai figli, la ripresa del lavoro in Rai con Boomerissima. Un momento di ripresa e di rinascita, in cui si è mostrata sempre sorridente e felice, nonostante la chiusura di una storia importante. Adesso, però, secondo le indiscrezioni, al suo fianco ci sarebbe una nuova persona: Jody Proietti, ballerino di 32 anni.

Alessia Marcuzzi innamorata: il nuovo flirt

Ha vissuto gli ultimi mesi da single, prendendo la fine della sua relazione con Paolo Calabresi Marconi – annunciata a settembre con una nota congiunta su Ansa – come un modo per lavorare sul suo percorso lavorativo, sentimentale e familiare. A svelare l’indiscrezione di un nuovo compagno al suo fianco è Chi – anticipato da Giuseppe Candela su Twitter nella giornata del 7 marzo.

“Alessia Marcuzzi non balla più da sola: a farle tornare voglia di flirtare, dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi, è il ballerino Jody Proietti, di vent’anni più giovane”, ha scritto il settimanale. In base alle informazioni condivise da Candela, si è scoperta l’età esatta del ballerino: 32 anni.

Il settimanale ha naturalmente condiviso le prime foto della “coppia”, ma ha anche aggiunto qualche dettaglio. Proietti, infatti, ha un profilo su Instagram seguito da poco più di 2000 follower (inclusa la Marcuzzi). E, dando un’occhiata al suo feed, possiamo osservare alcuni like della conduttrice di Boomerissima.

Chi è Jody Proietti: dove l’abbiamo visto in tv

Non si conoscono molte informazioni su Jody Proietti, ma abbiamo già avuto modo di vederlo in televisione. Quello che sappiamo è che non è assolutamente un volto “nuovo” e che, anzi, ha una carriera di tutto rispetto: il ballerino, infatti, ha lavorato al Serale di Amici 21, così come a Tale e Quale Show. Non solo: il suo curriculum vanta anche una presenza al Festival di Sanremo 2017.

Un ballerino professionista dal fisico statuario, che su Instagram condivide spesso foto e video artistici. Dall’esordio in televisione nel 2009 in Italian Academy, Jody Proietti ha anche avuto la possibilità di danzare insieme ad alcuni nomi di spicco, come Daniel Ezralow e Krista Monson, per Le Cirque du Soleil nel 2015. Un talento giovanissimo, che è anche stato scelto da Tim in veste di modello per una campagna pubblicitaria.

La vita da single di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha vissuto dei mesi d’oro, soprattutto grazie al lavoro: il ritorno in Rai ha segnato il successo di Boomerissima, il programma che le ha permesso di ritrovare i suoi vecchi amici, così come il suo pubblico, che non aspettava altro di rivederla in televisione. Ma ha anche avuto la possibilità di fare il DopoFestival di Sanremo insieme a Fiorello.

“Single” da settembre, è Jody Proietti il suo nuovo amore? Fino a conferma o smentita, non c’è mai nulla di certo. La Marcuzzi, che nel 2022 ha compiuto 50 anni – l’11 novembre ne compirà 51 – si sta concentrando su se stessa, ma è anche vero che nella vita di ciascuno di noi c’è sempre spazio per l’amore. Mai dire mai.