Alessia Marcuzzi fuori dai giochi: sempre più nebuloso il suo ritorno in tv

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Non sembra esserci spazio per Alessia Marcuzzi in questa stagione televisiva: la conduttrice, dopo l’addio a Mediaset, è rimasta fuori dai giochi, nonostante le voci di tante proposte (e altrettanti rifiuti).

Alessia Marcuzzi, nulla di fatto in tv

Dopo l’addio a Mediaset dopo ben 25 anni di carriera e programmi di grande successo, Alessia Marcuzzi sembra essere sempre più lontana dal piccolo schermo. “La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva confessato qualche mese fa a Vanity Fair. L’annuncio era arrivato questa estate all’improvviso, lasciando di stucco i fan più affezionati. Una scelta coraggiosa e audace la sua, ma allo stesso tempo sofferta, che ha portato a un periodo di riflessione per la conduttrice.

Nel frattempo però pare ci fossero sul piatto delle proposte di conduzione che la Marcuzzi avrebbe rifiutato: fino a ora si trattava solo di voci, che oggi sembra abbiano trovato conferma in un’indiscrezione di Dagospia. Il noto portale di gossip infatti ha riportato alcune informazioni sulla carriera di Alessia, che avrebbe visto sfumare almeno due progetti sul piccolo schermo.

Prima avrebbe rifiutato un programma del preserale di La7, poi sarebbe arrivato anche un nulla di fatto con Ballando con le Stelle. Anche in questo caso le voci di una partecipazione allo storico talent show condotto da Milly Carlucci si rincorrevano da tempo, e ad alimentare i gossip ci aveva pensato Rossella Erra, componente dell’antigiuria del programma. “Non è una concorrente ma c’è sempre una possibilità, potrebbe essere la ballerina per una notte”, aveva spifferato a Detto Fatto.

Per la Marcuzzi si era parlato anche di un programma a Discovery, dove la Marcuzzi potrebbe portare un progetto innovativo e fuori dagli schemi. Del resto, lei stessa aveva dichiarato di voler sperimentare e mettersi alla prova, ma al momento non c’è ancora nulla di certo.

Alessia Marcuzzi, non c’è posto per lei a Mediaset

Di recente le parole di Davide Parenti e Nicola Savino avevano riacceso una speranza nei fan di Alessia, che sembrava a un passo dal rientrare di nuovo in uno dei suoi show più amati, Le Iene. A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Oggi, che aveva riportato che sia l’ideatore che il conduttore del programma avevano avuto “parole al miele per Alessia Marcuzzi”.

Alcuni esperti di retroscena tv avevano anche lasciato intendere che il ritorno sulle scene di Alessia fosse stato fissato per gennaio 2022, ma si tratta solo di voci di corridoio: nessuno infatti ha commentato queste indiscrezioni. Tra l’altro il portale diretto da Roberto D’Agostino sostiene il suo futuro in tv appare sempre più nebuloso. Non c’è in vista alcun rientro della Marcuzzi a Le Iene, che in questa edizione sta vedendo alternarsi alla conduzione dieci personaggi femminili, accuratamente scelti tra i più influenti degli ultimi anni, così come in altri programmi tv.