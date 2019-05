Alessia Marcuzzi festeggia i 18 anni del figlio: “Siamo cresciuti insieme”

editato in: da

Alessia Marcuzzi festeggia i 18 anni di suo figlio Tommaso con un post commovente su Instagram.

Tommy, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, è diventato maggiorenne e mamma Alessia non potrebbe essere più fiera di lui. Il ragazzo vive e studia a Londra, dove si allena per diventare un calciatore professionista, ma segue anche lezioni di regia, fotografia a business media.

Alto, bellissimo come i suoi genitori e affascinante, Tommaso è già una star su Instagram, anche se non è ancora mai comparso in tv e sembra che non abbia intenzione di farlo. Quando è nato la Marcuzzi aveva 28 anni ed era all’apice del successo. Oggi ne ha 46 e confessa di essere “cresciuta insieme” al suo amatissimo primogenito.

Sposata con Paolo Calabresi Marconi, nel frattempo ha avuto un’altra figlia, Mia, nata dalla love story con Francesco Facchinetti. Con i padri dei suoi figli è riuscita a mantenere ottimi rapporti, tanto che spesso trascorre le vacanze insieme a Dj Francesco ed è stata la testimone del matrimonio di Inzaghi con Gaia Lucariello.

Per celebrare un traguardo così importante, Alessia ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae insieme a Tommaso sei anni fa. “Qui avevi 12 anni e ancora dormivamo nel lettone insieme qualche volta – ha scritto -. Oggi ne compi 18, stai facendo le tue esperienze di studio e di vita un po’ lontano da me e mi manchi tanto”.

“La verità – ha aggiunto mamma Marcuzzi – è che non posso che essere più felice e orgogliosa del ragazzo simpatico, dolce, intelligente e gigante che vedo davanti a me stamattina. Noi siamo cresciuti insieme Tommy e tu sei e sarai per sempre l’uomo della mia vita”.

Per celebrare i 18 anni di Tommaso, Alessia è già volata a Londra insieme al marito e a Mia, che ha sette anni. Tommy è molto legato alla sorellina minore e alla madre, che spesso pubblica sui social foto tenerissime in cui si abbracciano.

Qualche tempo fa, in un’intervista a Maurizio Costanzo, la Marcuzzi aveva rivelato di essere una mamma apprensiva: “Gli ho dato il telefonino ma poi lo controllo. Gli ho installato l’app per vedere dove va: una volta ha saltato scuola e l’ho subito beccato”.