Alessia Mancini festeggia su Instagram 17 anni d’amore con Flavio Montrucchio

Diciassette anni di amore: sono quelli che hanno celebrato Alessia Mancini e Flavio Montrucchio con una serie di immagini pubblicate sui rispettivi profili di Instagram.

Una storia d’amore che è stata coronata prima dalle nozze nel 2003 e poi dalla nascita dei due figli: Mya, nata nel 2008, e Orlando, venuto alla luce nel 2015.

Ora il loro amore ha raggiunto l’importante traguardo dei 17 anni di matrimonio. Alessia Mancini ha voluto festeggiare con una foto che li ritrae insieme bellissimi e sorridenti. La didascalia di Alessia riporta così: “Mano nella mano da 17 anni” e anche l’hasthag utilizzato dice molto #amoredellamiavita. Due, invece, gli scatti pubblicati da Flavio Montrucchio per l’occasione. Il primo li vede insieme, anche qui sorridenti e felici, il secondo è un dettaglio della fede in cui si legge l’incisione con la data delle nozze: 11 ottobre 2003. Lui scrive: “17 anni? Di già?! Non me ne sono accorto” con le emoji del cuore e del bacio.

Entrambi bellissimi e affiatati, nei mesi scorsi sono stati protagonisti assieme di un’intervista a Verissimo. Nel salotto televisivo del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, hanno ripercorso la loro relazione senza tralasciare un momento difficile e doloroso della loro vita di coppia quando hanno perso un bambino.

La loro relazione è tra le più longeve del mondo dello showbiz italiano. Così come lunga e articolata è la loro carriera televisiva.

Per Flavio Montrucchio iniziata con la partecipazione e la vittoria al Grande Fratello, edizione 2001. Da quel momento per lui, che prima lavorava come impiegato di banca, si sono aperte le porte del piccolo e del grande schermo. Nel suo curriculm vanta partecipazione a soap, fiction e film, oltre alla conduzione di programmi televisivi.

Per Alessia Mancini l’esperienza nel mondo dello spettacolo inizia invece nel 1994 quando da giovanissima, a soli 16 anni, fa il suo debutto su uno dei palchi più iconici degli anni Novanta, che ha lanciato più di una star: Non è la Rai. Un esordio promettente, che l’ha vista vestire in seguito i panni della Velina a Striscia la Notizia per due anni e poi a Passaparola al fianco di Gerry Scotti. E poi ancora serie tv, cinema, spot pubblicitari e anche per lei un reality: L’Isola dei Famosi.

Una vita fatta di carriera e amore per Alessia Mancini e Flavio Montrucchio che appaiono sempre felici e innamorati.