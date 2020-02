Alena Seredova incinta del nuovo compagno: la reazione di Buffon e Ilaria D’Amico

editato in: da

Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi

Alena Seredova è incinta. A 41 anni la modella aspetta un figlio dal compagno Alessandro Nasi. Come avrà reagito Buffon alla notizia? Se lo sono chiesto in tanti dopo che l’ex moglie del calciatore ha annunciato il lieto evento su Instagram. Un amore, quello fra il portiere Gigi e Alena, che ha riempito le pagine delle cronache rosa soprattutto a causa della sua fine burrascosa.

Quasi dieci anni insieme e due figli, Louis Thomas e David Lee, la Seredova e Buffon sembravano la coppia perfetta. Sposati nel 2011, genitori modello e innamoratissimi, nel 2014 si dicono addio nel modo peggiore. Lei accende la radio e scopre quello che già tutti sapevano: Gigi ha una relazione con Ilaria D’Amico. Finisce così una love story e la vita di Alena cambia per sempre, all’improvviso.

“Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio – ha raccontato di recente a Caterina Balivo durante Vieni da Me -. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre”. Poi la rinascita, lenta, ma inarrestabile, grazie anche all’incontro, qualche anno dopo, con Alessandro Nasi. L’imprenditore, cugino di Lapo Elkann, ha saputo accogliere una “donna fragile che era arrabbiata con tutto il mondo”, facendola rifiorire.

“Sono stata una persona super fortunata – ha detto lei alla Balivo – perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”. E ora sarà proprio lui a renderla mamma per la terza volta. L’annuncio della gravidanza, arrivato su Instagram, ha sorpreso tutti. In tanti si sono complimentati con la modella ceca, non solo i follower, ma anche tanti personaggi dello spettacolo e dello sport. Da Claudio Marchiso a Laura Torrisi, passando per Eva Cavalli, Federica Fontana, Elena Barolo, Justine Mattera e Arianna Mihajlovic.

A mancare all’appello, come era prevedibile, Gigi Buffon. L’ex marito della Seredova non ha mai parlato volentieri in pubblico della separazione e oggi, anche se i rapporti sono buoni, rimane una certa freddezza. Così come è innegabile la distanza, probabilmente incolmabile, fra Alena e Ilaria D’Amico. Il portiere non ha commentato la notizia in nessun modo e su Instagram non risponde a chi gli chiede cosa ne pensi.

Una via, quella del silenzio, scelta anche dalla giornalista di Sky. La coppia d’altronde non ha mai pubblicizzato la love story e ha preferito viverla lontano dai riflettori. I due nel 2016 hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia.