Alec Baldwin e la moglie litigano sul red carpet: “Quando parlo io, tu non parli”

Fonte: Getty Images Alec Baldwin con la moglie Hilaria

Alec Baldwin e sua moglie Hilaria sono stati ripresi dalle telecamere mentre litigavano sul red carpet, in un’imbarazzante intervista che si è conclusa con lei che ha intimato al marito di smetterla di parlare. Il video è diventato prontamente virale: c’è chi si è scagliato contro l’istruttrice di yoga e chi invece non ha approvato l’atteggiamento dell’attore.

Perché Alec Baldwin e la moglie hanno litigato sul red carpet

Sul web sta girando un video in cui si vede Hilaria Baldwin che sbotta contro il marito Alec Baldwin dopo che lui ha tentato di parlarle sopra durante un’intervista con Extra. Tutto è successo quando alla donna è stato chiesto di una possibile seconda stagione del loro reality show The Baldwins.

“Penso che vedremo, sai? Vedremo come sarà percepito lì fuori”, ha dichiarato Hilaria, prima che Alec intervenisse. “Sarà fantastico, sei vincente”, ha affermato Baldwin. Un intervento che non è particolarmente piaciuto alla donna, che si è rivolta al marito con tono duro e minaccioso: “Oh mio Dio. Quando parlo io, tu non parli!“.

L’attore si è scusato, abbassando immediatamente lo sguardo a terra. Ma Hilaria ha continuato: “No! Quando parlo io, tu non parli”, Poi ha aggiunto: “Ecco, questo è il motivo per cui avrei dovuto tagliarti fuori dallo show”.

Il video, girato sul red carpet della festa di apertura del Planet Hollywood Times Square a New York City, è diventato virale. Al momento in cui scriviamo è stato visualizzato più di 4,5 milioni di volte su X e più di 100.000 volte su TikTok.

Alcuni utenti hanno criticato Hilaria, accusandola di essere “irrispettosa” verso Alec, mentre altri hanno paragonato il suo atteggiamento a quello di un’adolescente che parla con suo padre. Molti altri, invece, hanno definito Baldwin “maleducato” per averla interrotta ripetutamente mentre parlava.

Nessun commento da parte dei diretti interessati che, nonostante questo animato battibecco, formano una delle coppie più solide di Hollywood, insieme da oltre un decennio e genitori di ben sette figli.

La lunga storia d’amore tra Alec e Hilaria Baldwin

Quella tra Alex e Hilaria Baldwin è una lunga storia d’amore. L’attore pluripremiato e l’istruttrice di yoga stanno insieme dal 2011. Si sono conosciuti durante una cena con amici in comune e da allora non si sono più lasciati. I venticinque anni di differenza, lui moto più grande di lei, non sono mai stati un problema.

Un anno dopo la prima stretta di mano Alec e Hilaria sono convolati a nozze: si sono giurati amore eterno alla St. Patrick’s Old Cathedral di New York City. Tra i numerosi invitati anche il regista Woody Allen e l’attuale Ministro americano della salute Robert F. Kennedy Jr.

Subito dopo il sì la coppia ha avuto sette figli: Carmen, 11 anni; Rafael, nove; Leonardo, otto; Romeo, sei; Eduardo, quattro; Maria, quattro; e Ilaria, due. Alec ha anche una figlia più grande, Ireland, 29 anni, nata dal suo primo matrimonio con l’attrice Kim Basinger.

Alec Baldwin è anche nonno visto che Ireland è diventata mamma nel 2023 della piccola Holland. La bambina è praticamente coetanea della zia Ilaria, la settima figlia dei Baldwin, nata nel 2022.