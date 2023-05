Kim Basinger e Alec Baldwin sono nonni: la prima foto della nipotina su Instagram

Fonte: Getty Images Da Demi a Michelle: le nonne vip più belle dello show biz

Finalmente una gioia per la famiglia di Alec Baldwin. Lui e Kim Basinger, genitori della splendida Ireland, sono diventati nonni di una bella bambina di nome Holland. Una nascita che riporta certamente la luce dopo il periodo oscuro seguito allo sparo accidentale partito sul set di Rust e per il quale l’attore è stato incriminato per omicidio colposo, pur professandosi sempre estraneo a tutto. Il bellissimo annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram di sua figlia, che ha voluto condividere con tutti l’arrivo della sua primogenita.

Kim Basinger e Baldwin nonni, il significato del nome scelto per la nipotina

Una didascalia semplice per rivelare (e confermare) a tutti il nome scelto per la sua piccolina. È così che Ireland Baldwin ha annunciato al mondo di essere diventata mamma per la prima volta, per la gioia dei nonni che non vedevano l’ora di conoscerla e abbracciarla. Tra i commenti compare infatti anche quello del padre Alec che ha scritto: “Incredibile”. Il sesso della bambina non era noto ma, casualmente, lei e il suo compagno RAC si sono rivolti al nascituro con pronomi femminili.

Curiosa anche la scelta del nome, Holland, che la neo mamma ha voluto spiegare in prima persona: “Io sono Ireland, quindi abbiamo scelto un altro nome di Paese perché volevamo mantenerlo coerente” – ha raccontato – “Ho sempre amato quel nome fin da quando ero giovane. Ho solo pensato che fosse un nome così elegante e bello”.

La sua lotta contro il corpo che cambia

Una grande gioia, certo, ma anche una continua battaglia per accettare il proprio corpo che cambia. È così che Ireland Baldwin ha raccontato i mesi della dolce attesa, cercando di spiegare quanto sia stato difficile osservare la sua nuova immagine allo specchio: “Ho sottovalutato quanto sarebbe stata dura la gravidanza per la mia mente e il mio corpo”.

E ha aggiunto: “Il mio cervello e i miei pensieri vanno in guerra ogni singolo giorno”. La gravidanza non è necessariamente uno stato di grazia, per una donna, e nessuna deve avere paura di raccontare come si senta davvero: “Non è realistico essere splendenti e angeliche e in un costante stato di beatitudine”.

Una sensazione comune a moltissime donne che aspettano un figlio, come ha specificato molto bene Nina Zilli nel corso di una puntata de Le Iene, che si è chiesta chi abbia deciso di definire la gravidanza “dolce attesa”. O ancora Aurora Ramazzotti, diventata mamma il 30 marzo 2023 e mai spaventata dall’affermare che i suoi 9 mesi sono stati faticosissimi.