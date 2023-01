Alba Parietti, lo scatto del passato su Instagram rivela una somiglianza incredibile

Fonte: IPA Alba Parietti, lo scatto del passato della sua mamma

Uno scatto del passato, una di quelle foto che sono un vero e proprio viaggio dei ricordi. Alba Parietti ha condiviso su Instagram un post con un’immagine che rivela una somiglianza incredibile, ovvero quella tra la showgirl e la sua mamma. E proprio a lei ha dedicato parole di grande affetto.

Alba Parietti, la foto su Instagram rivela la somiglianza con sua mamma

Ci sono immagini che hanno un valore profondo, sono quelle che ricordano momenti speciali del passato, oppure una persona importante. E Alba Parietti ne ha condiviso alcune sul proprio profilo Instagram dove, da sempre, mantiene un dialogo sincero con i suoi follower. E anche in questa occasione ha fatto lo stesso, aprendo il proprio cuore e dedicando alla sua mamma ritratta nell’immagine, un pensiero speciale.

“Oggi entrando in soffitta per trovare cose per la montagna – ha scritto -, ho ritrovato questa foto di mia madre. Era la fine degli anni 60, lei aveva quasi 40 anni. Taglio corto sbarazzino, capelli corti e bagnati, completamente struccata. Foto ovviamente scattata da mio padre, che non era certo un mago della fotografia. Accidenti come eri bella mamma”.

Un pensiero speciale, carico di quell’amore che si prova per propri genitori, ma anche uno scatto che rivela quanto la bellezza folgorante di Alba Parietti sia una dote di famiglia, infatti mamma e figlia si somigliano molto. E glielo hanno scritto anche alcuni follower nei commenti, rimarcando il fascino di una donna che non dimostrava la sua età e che era bellissima.

A sua mamma, scomparsa nel 2011, Alba ha dedicato parole speciali anche altre occasioni sempre a cuore aperto, sempre raccontandosi in maniera profonda.

C’è anche chi ha detto che Alba assomiglia a suo padre e lei ha commentato “A entrambi”. Ed effettivamente, guardando la foto che poi ha pubblicato qualche ora dopo, si notano similitudini anche con il padre. La showgirl, a chiusura del lungo testo che accompagna la foto del papà, ha scritto: “Anche papà non scherzava per niente. Era lui il più bello di tutti, almeno per me era l’uomo più bello del mondo”.

Belli entrambi i genitori, bellissima Alba Parietti che negli ultimi mesi sfoggia anche una luce speciale negli occhi. L’amore, infatti, è tornato nella sua vita e questa relazione la sta regalando tantissima felicità.

Alba Parietti, l’amore con Fabio Adami e la sua felicità

Non nasconde la sua felicità Alba Parietti. E fa bene perché la sua gioia è contagiosa e ricorda che l’amore può tornare nella nostra vita a qualsiasi età. Lo sa bene lei che a 61 anni è tornata a vivere un sentimento importante con Fabio Adami. Lo dimostrano i suoi occhi e un aspetto splendido, infatti non è mai stata così bella.

Un legame che porterà ai fiori d’arancio? I due avevano fatto chiarezza a tal proposito in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui lui aveva affermato: “Abbiamo un rapporto così importante che è come fossimo già sposati”. La Parietti, invece, aveva fatto riferimento alla festa che aveva celebrato il legame tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi: “Magari faremo una festa di non matrimonio, come Berlusconi”.

Una storia importante di cui Alba ha parlato spesso, a Verissimo aveva rivelato: “Lui è stato ciò che non ti aspetti in un momento in cui sei già appagata. Sono arrivata a 60 anni compiuti, e ho pensato che la vita mi avesse dato tanto: amori importanti, ho amato e sono stata amata, ho vissuto passioni devastanti ma belle, altre sane, indimenticabili, e a un certo punto ho pensato che avevo tutto”. Il primo incontro è stato in treno, un gioco di sguardi che l’ha scombussolata: “Mi sono intimorita, l’istinto immediato è stato quello di scappare, ma quello sguardo conteneva tutto, anche quello che sarebbe accaduto dopo”.

Un amore importante, che le ha donato una bellezza e una luce – se possibile – ancora più intense.