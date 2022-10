“Il tempo era finito”. Alba Parietti chiede perdono a mamma Grazia (e commuove)

Fonte: IPA Alba Parietti

Alba Parietti ha regalato sul suo profilo Instagram un momento di grande commozione attraverso una lettera a cuore aperto dedicata alla propria mamma scomparsa nel 2010 dopo un ictus. Parole che trasudano tanta sincerità e intimità, soprattutto nel momento in cui la conduttrice ha dedicato uno spazio alle scuse e alla richiesta di perdono.

Alba Parietti, le parole per mamma Grazia

Non avrebbe potuto trovare parole migliori per parlare a sua madre in un modo così diretto e sincero, ma dopotutto Alba Parietti ci ha abituati a questo negli anni e in tutte le altre occasioni della sua vita.

“Era la mattina del 21 ottobre 2010, la mattina in cui per la prima volta in 49 anni mi hai chiesto aiuto”, ha così esordito la showgirl sul suo profilo Instagram parlando direttamente a mamma Grazia, nonostante a leggere siano state migliaia di persone che hanno potuto commuoversi come fossero parte della famiglia.

“Siamo corsi da te, la situazione era critica ma io mi rifiutavo di capire. Succede così quando gli eventi precipitano e la tua realtà si trasforma improvvisamente in tragedia. È stato l’inizio di due giorni da incubo, in un’attesa oramai senza speranza perché in poche ore ti ho vista scivolare via sotto i nostri occhi attoniti, angosciati e disperati”, ha continuato, spiegando cosa ha provato quando le è stato chiesto se volesse autorizzare l’espianto degli organi da donare.

“Pensare che mentre per noi tutto finiva, da altre parti grazie a te si festeggiasse la speranza. La loro gioia mi dava conforto, pensandola”. Parole di una certa importanza per una situazione che è stata certamente difficile e che richiedeva enorme coraggio.

E alla fine è arrivata anche la richiesta di perdono, fatta di consapevolezze conquistate nel tempo: “Perdonami Mamma di non averti capita fino in fondo, ma i figli sono spesso irriconoscenti ed egoisti. Avrei voluto avere ancora tempo per dirtelo e il mio tempo con te era finito”.

La nuova era di Alba tra forza e consapevolezza

Se si pensa ad Alba Parietti non si può non accostare la sua persona alla forza e alla determinazione che la contraddistinguono, nonostante le difficoltà della vita a cui nessuno è purtroppo immune. Eppure Alba trova sempre il modo per sorridere, e nell’ultimo periodo lo fa insieme al suo nuovo amore con cui sembra proprio procedere a gonfie vele.

Si tratta dell’imprenditore Fabio Adami, con il quale ha trovato la felicità dopo aver pensato per molto tempo che un amore così bello non potesse esistere, e con il quale trascorre il suo tempo (anche tra uno scatto e un altro su Instagram, in cui appaiono super innamorati).

Anche dal punto di vista lavorativo è un momento d’oro per Alba. L’abbiamo vista negli ultimi anni in televisione tra la partecipazione a Tale e Quale Show come concorrente e nei salotti dei vari programmi, anche al fianco di suo figlio Francesco Oppini che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e adesso è il momento di prendersi un posto tutto suo con Non sono una Signora che prenderà il via il 7 novembre su Rai 2 e andrà in onda per ben 5 appuntamenti.