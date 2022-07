Addio a Paul Sorvino di “Quei bravi ragazzi”: le parole della moglie, i figli e la carriera

Fonte: Getty Images Addio all'attore Paul Sorvino

Oltre 160 progetti tra grande e piccolo schermo: Paul Sorvino è stato un gigante del cinema che ha preso parte a tantissime pellicole compresa Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. È morto a 83 anni e lascia la famiglia, la moglie e i figli, e le sue interpretazioni in una lunga serie di film che hanno fatto la storia del cinema.

Paul Sorvino, le parole della moglie Dee Dee, i figli e la vita privata

Nato a New York il 13 aprile del 1939, Paul Anthony Sorvino era di origini italiane. Infatti il papa era di Napoli e la mamma della provincia di Campobasso. A dare la notizia del suo decesso la terza – e attuale – moglie: Dee Dee Benkie, nota con il cognome di Sorvino, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un’immagine di loro due insieme scrivendo: “Sono completamente devastata. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto è scomparso. Sono affranta”, parole che mostrano il profondo legame che li univa.

In una dichiarazione, riportata da Ansa, ha poi detto: “I nostri cuori sono spezzati, non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico”.

Dee Dee era la sua terza moglie, con la quale era convolato a nozze nel 2014. Precedentemente era stato sposato dal 1966 al 1988 con Lorraine Davis e, in seguito, dal 1991 al 1996 con Vanessa Arico.

Dalle prime nozze sono nati i suoi tre figli, di cui due hanno seguito le orme artistiche del padre. Mira Sorvino (classe 1967), che nel corso della sua lunga e ricca carriera ha preso parte a numerose pellicole, ottenendo anche riconoscimenti. In particolare per La dea dell’amore, regia di Woody Allen che le ha permesso di vincere l’Oscar come migliore attrice non protagonista. In concomitanza con l’annuncio del decesso del padre, Mira ha condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine totalmente nera senza aggiungere alcuna parola.

Il terzogenito Michael (1977) è un attore e doppiatore, anche per lui molti lavori tra cui I Soprano e 90210.

La figlia Amanda, nata nel 1971, invece non ha seguito la strada della recitazione.

Paul Sorvino, una lunga carriera come attore ma non solo

L’arte era qualcosa che Paul Sorvino conosceva bene. Non è stato solamente un attore eccezionale, ma anche uno scultore, soprattutto di opere realizzate in bronzo.

Se si guarda la sua carriera nel mondo della recitazione si può notare che è un lungo elenco di film, molti dei quali indimenticabili. Da Dick Tracy per la regia di Warren Beatty, a Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, film in cui hanno recitato altri due attori morti di recente: Ray Liotta che nel film interpretava Henry Hill e Tony Sirico in quello di Tony Stacks.

E poi Paul Sorvino ha recitato in Romeo + Giulietta di William Shakespesare diretto da Baz Luhrmann. Oltre al cinema ha lavorato tantissimo anche in televisione , tra gli ultimi lavori la serie tv Godfather of Harlem, ma lo si può ricordare anche in Law & Order – I due volti della giustizia e in progetti italiani come L’onore e il rispetto – Parte Seconda regia di Salvatore Samperi.