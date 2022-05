Ray Liotta, l’attore di “Quei bravi ragazzi” è morto. Tutte le donne che lo hanno amato

Una notizia sconvolgente che ha lasciato tutti addolorati: Ray Liotta è morto. L’attore, 67 anni, ha avuto una carriera costellata di successi, ma il suo successo più grande resterà il film Quei bravi ragazzi del 1990, diretto da Martin Scorsese. Prossimo alle sue seconde nozze, scopriamo insieme tutte le donne che lo hanno amato.

Ray Liotta è morto a 67 anni

Una notizia che nessuno si sarebbe aspettato: Ray Liotta è morto nelle scorse ore a soli 67 anni. L’attore, noto soprattutto per il film del 1990 Quei bravi ragazzi, con la regia di Martin Scorsese, è stato uno degli attori americani più camaleontici e ha recitato sia al cinema che in tv. Tra i suoi lavori più famosi ricordiamo Qualcosa di travolgente (1986), Abuso di Potere (1992), Una moglie per papà (1994) al fianco di Whoopi Goldberg, Hannibal (2001) diretto da Ridley Scott, e la serie tv Shades of Blue, che lo ha visto protagonista dal 2016 al 2018 al fianco di Jennifer Lopez. L’ultimo film uscito sul grande schermo è stato I molti santi del New Jersey di Alan Taylor, aveva appena terminato le riprese di Cocaine Bear, diretto da Elizabeth Banks e avrebbe dovuto poi recitare in un altro film, al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley.

Al momento si sa molto poco sulla sua morte: l’attore sarebbe deceduto nel sonno, mentre si trovava nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il suo ultimo film, Dangerous Waters. A darne la notizia è stato il sito americano Deadline, che al momento non ha diffuso le cause del decesso.

Ray Liotta era nato a Newark il 18 dicembre 1954, ed era stato adottato a sei mesi dalla famiglia Vidimarli-Liotta.

Ray Liotta e le donne della sua vita

Considerato un sex symbol negli anni ’90, Ray Liotta era prossimo alle nozze con Jacy Nittolo, e proprio mano nella mano con lei è stato ritratto nelle ultime foto scattate pochi giorni fa. L’attore e la direttrice di un salone di parrucchieri, stavano insieme dal 2019, e si sarebbero sposati presto. Ray l’ha sempre definita la donna della sua vita, e tra i due c’erano 20 anni di differenza.

Ma l’attore scomparso oggi era stato già sposato: nel febbraio 1997 era convolato a nozze con la produttrice Michelle Grace e nel dicembre del 1998 è nata la loro figlia Karsen. La coppia ha divorziato nel 2004.

Dal 2007 al 2011 Ray ha avuto una relazione con l’attrice Catherine Hickland. Tra le sue love story si contano anche numerose colleghe: le attrici Susan Keith, Michelle Johnson, Sherrie Rose e Jill Marie Jones, la scrittrice Heidi Von Beltz, scomparsa nel 2015, Donna Puzio

Da Jacy Nittolo non è ancora arrivato un messaggio dopo la scomparsa del compagno, la donna si è chiusa in un doloroso silenzio. Anche Karsen Liotta, che come papà e mamma sta muovendo i primi passi nel mondo del cinema, non ha rilasciato dichiarazioni sulla scomparsa del padre.

“Grazie per avermi insegnato tutto ciò che so” aveva scritto qualche settimana fa in una dolce dedica a papà Ray su Instagram.