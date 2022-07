Addio a Tony Sirico: l’amore per i figli, il passato difficile e I Soprano

Fonte: IPA Tony Sirico è morto all'età di 79 anni

Per i cinefili e gli appassionati di serie tv il volto di Tony Sirico è molto famoso, perché nel corso della sua carriera ha interpretato moltissimi ruoli. Fino a quello cult di Paulie nei Soprano. Il manager e il fratello hanno fatto sapere che l’attore è morto, non si conoscono le cause del decesso, ma a quanto pare si trovava in una casa di cura in Florida. Aveva 79 anni, nato a New York nel 1942, era di origini italiane.

Tony Sirico, le parole di parenti e colleghi

Parole di grande affetto e profonda gratitudine sono quelle che hanno usato il fratello, lo storico manager e i colleghi. Robert, fratello di Tony Sirico, in un post su Facebook ha scritto: “La famiglia è profondamente grata per le numerose espressioni di amore, preghiera e cordoglio -si legge – e chiede al pubblico di rispettare la sua privacy in questo momento di lutto”.

Michael Imperioli, suo collega di set ne I Soprano, gli ha dedicato un lungo post: “Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e complice, il grande Tony Sirico è morto oggi – si legge nella didascalia che accompagna una foto dei due attori insieme – . Tony era come nessun altro: era duro, leale e dal cuore grande come chiunque io abbia mai conosciuto. Sono stato al suo fianco per così tanto: nel bene e nel male. Ma soprattutto bene. E ci siamo fatti un sacco di risate. Abbiamo trovato un ritmo come Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che ho fatto molto del mio lavoro migliore e più divertente con il mio caro amico Tony. Mi mancherà per sempre. È davvero insostituibile. Mando amore alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi tanti tanti fan. Era amato e non sarà mai dimenticato. Oggi il cuore spezzato”.

Tony Sirico, i figli, il passato difficile e la carriera

Tony Sirico lascia i due figli, amati come vengono definiti nel post pubblicato dal fratello. Si tratta di Joanne Sirico Bello e Richard. Non si conosce molto di loro perché sul fronte della vita privata l’attore è sempre stato molto riservato. Lontani dalle luci della ribalta e dai social, come a volte decidono di fare i figli delle star per proteggere la propria privacy.

Se Tony Sirico, all’anagrafe Gennaro Anthony Sirico Jr, è stato riservato per quanto riguarda la sua famiglia, meno lo è stato sul suo percorso di vita. Infatti aveva raccontato, in un’intervista rilasciata al Los Angeles Times tanti anni fa, di essere stato arrestato 28 volte, e condannato due, a partire dai sette anni. Infatti, come riporta il Rolling Stone, Sirico ha vissuto nelle “cattive strade” di Brooklyn. In un’intervista rilasciata alcuni anni fa al magazine aveva spiegato di essere “quasi arrivato troppo vicino a diventare uno di quei ragazzi che interpreto”.

L’idea di darsi alla recitazione sarebbe arrivata proprio durante la permanenza in carcare durante gli anni Settanta, dopo aver visto uno spettacolo portato in scena da ex criminali.

E così è accaduto infatti ha iniziato a recitare nel 1974, lavorando anche con grandissimi registi come Martin Scorsese e Woody Allen. Spesso ha interpretato il ruolo del gangster, lavorando sul set di pellicole come Quei bravi ragazzi (con Ray Liotta, recentemente scomparso), Pallottole su Broadway, La dea dell’amore e Mickey occhi blu. Poi il ruolo che lo ha reso un personaggio indimenticabile: quello di Paulie Gualtieri nella serie tv cult I Soprano. Negli anni non ha mai smesso di recitare, come dimostra la sua lunga filmografia. Ma quello ne I Soprano resterà, senza dubbio, una delle sue interpretazioni più memorabili.