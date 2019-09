L’addio commovente di Gessica Notaro all’amato cane Ziggy

editato in: da

Gessica Notaro commuove su Instagram con un post dedicato all’amato cane Ziggy.

La modella ha raccontato sui social l’addio straziante al suo chihuahua, dedicandogli una lunga lettera. “Oggi se ne va una colonna portante della mia famiglia – ha scritto l’ex protagonista di Ballando con le Stelle -. Per via di un tragico incidente”. Gessica ha poi svelato ai fan che sarà assente dai social per qualche tempo per elaborare il dolore della perdita.

“Scusate in anticipo se non mi sentirete per un po’ – ha aggiunto Gessica Notaro -, ma onestamente è stato un fulmine a ciel sereno e non ho voglia nè di fare nè di dire niente. Solo che ci mancherà tantissimo averlo qui fisicamente – ha concluso – anche se so che il suo spirito e la sua energia rimarranno con noi. Buona nuova vita mio piccolo grande Ziggy. Per me sei e sarai sempre il chihuahua più bello del mondo”.

La morte del cane Ziggy è l’ennesima prova che Gessica Notaro è costretta ad affrontare. Prima il suicidio del fratello, poi, sei anni dopo, l’attacco con l’acido da parte di Edson Tavares, suo ex compagno. Il 10 gennaio 2017 l’esistenza della showgirl riminese e addestratrice di leoni marini cambia per sempre. Dopo la corsa in ospedale, le cure e gli interventi chirurgici per lei inizia un percorso di rinascita in cui mostra una forza straordinaria.

Oggi Gessica è un esempio per tante donne. Non ha mai smesso di lottare e di raccontare la sua storia perché possa servire d’insegnamento, ma soprattutto non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni. Continua a lavorare come addestratrice, ma anche a coltivare la passione per il canto e il ballo che ha mostrato a Ballando con Le Stelle. L’ultimo gossip che la riguarda parla di un cachet esagerato offerto da Mediaset per partecipare al Grande Fratello Vip e gentilmente rifiutato.