Che fine hanno fatto i vincitori di MasterChef

Addio ad Alberto Naponi, concorrente di MasterChef conosciuto come lo “chef pensionato”. Originario di Cremona, l’ex protagonista dello show culinario aveva 75 anni e si era fatto notare nella terza edizione di MasterChef Italia. Chiamato “Napo” per via del suo cognome, nel 2014 era sbarcato sul piccolo schermo conquistando tutti con talento e ironia.

Nella nona puntata era stato eliminato per via di un piatto a base di ricci di mare, ma era rimasto nel cuore dei telespettatori. Merito anche di un’edizione molto apprezzata con protagonisti Enrica Dalla Martira, Federico Francesco Ferrero, Almo Bibolotti e Rachida Karrati. Discendente della famiglia Baresi, proprietari di uno dei biscottifici più famosi d’Italia, Alberto Naponi aveva lavorato per un lungo periodo in un ristorante, creano dolci strepitosi come il pan torrone e il pan mostarda. Dopo l’enorme successo ottenuto a MasterChef aveva pubblicato il libro La poesia è un risotto all’acciuga: Il mio viaggio nelle meraviglie della cucina e della vita.

MasteChef Italia ha ricordato il concorrente con un post su Facebook. “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia – si legge -. Ciao Alberto”. Lo “chef pensionato”era stato eliminato durante una delle prove a causa dell’inesperienza nel pulire i ricci di mare, utilizzati per un piatto. Nel corso delle puntate dello show culinario, andato in onda dal dicembre 2013 al marzo 2014, si era fatto amare dal pubblico, impressionando la giuria composta da Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Alla fine a trionfare nell’edizione era stato Federico Francesco Ferrero che si era aggiudicato un assegno da 100.000 euro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette.

Oggi MasterChef è molto cambiato, ma lo spirito del programma è rimasto intatto. La giuria nel corso degli anni è mutata. L’unico ad essere rimasto al suo posto è Bruno Barbieri, mentre Carlo Cracco e Joe Bastianich hanno abbandonato il programma. Al loro posto Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che hanno conquistato i telespettatori a colpi di ricette, battute e momenti emozionanti.