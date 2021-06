Achille Lauro, un contratto per due anni con Amazon: cosa farà

editato in: da

Achille Lauro firma un contratto per due anni con Amazon e si prepara a realizzare progetti importanti. Fra i personaggi più amati e seguiti del momento, il cantante ha annunciato su Instagram di aver siglato un accordo biennale con il colosso dello streaming.

“Sono lusingato di essere diventato ambassador di una delle più grandi realtà di entertainment del mondo – ha scritto Achille, pubblicando uno scatto su Instagram -. Per i prossimi due anni sarò impegnato con loro nella produzione di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie, documentari e format streaming. Sono onorato di aver cominciato questa collaborazione con la produzione di colonne sonore e inediti, con la partecipazione al film Anni da Cane e con questa campagna fotografica a sostegno della ripartenza delle piccole e medie imprese italiane”.

Dopo il successo dei suoi quadri sul palco di Sanremo 2021, Achille Lauro è stato scelto per partecipare a Celebrity Hunted. L’artista, in coppia con Boss Doms, ha preso parte allo show che vede diversi personaggi in fuga da inseguitori di professione. Nel cast anche Elodie e Myss Keta, Diletta Leotta, Stefano Accorsi e Vanessa Incontrada.

Cosa farà Achille Lauro dopo aver firmato il contratto di due anni con Amazon? Il primo progetto riguarda Anni da cane per cui ha scritto un pezzo inedito. Non solo: l’artista romano apparirà anche in un cameo nella pellicola di Fabio Mollo. Il film, che uscirà nell’autunno 2021 e ha per protagonista Aurora Giovinazzo, racconta la storia di un’adolescente che crede di essere anziana e stila un elenco con le cose da fare prima di morire. Lauro inoltre collaborerà nella serie Prisma, in arrivo nel 2022, di Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato. Anche in questo caso apparirà come guest star e scriverà un singolo per la colonna sonora.

Artista a tutto tondo, Lauro in questi giorni sta scalando le classifiche con Mille, la canzone realizzata con Orietta Berti e Fedez. Se la carriera di Lauro è sotto gli occhi di tutti, la sua vita privata resta un mistero. Il cantante ha sempre difeso la sua privacy e non ha mai parlato della donna, che, secondo alcune indiscrezioni, gli avrebbe rubato il cuore: la sua storica fidanzata Francesca.