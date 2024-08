Kate Middleton, ultime notizie: l’abitudine di Lady D che sta cercando di insegnare ai figli

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton e William tengono alla buona crescita dei figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. Nel tempo hanno cercato di passare loro un’abitudine particolare, iniziata dalla Principessa Diana. In particolare i genitori vogliono che i figli crescono educati e con buone maniere, sempre grati e rispettosi.

Kate Middleton, l’abitudine di Lady D che ha insegnato ai figli

Il Principe e la Principessa del Galles hanno ribadito l’importanza delle buone maniere. Le buone maniere, per i reali, sono un tratto essenziale e le fonti dicono che William e Kate desiderano garantire che gli sforzi dei bambini per dimostrare la loro gratitudine diventino parte della loro routine. Nonostante la loro giovane età, i bambini del Galles sono stati gradualmente introdotti nella vita pubblica, sia che si tratti di apparizioni alle partite di calcio, Wimbledon e persino all’Eras ​​Tour di Taylor Swift, fino alla partecipazione a eventi reali come Trooping the Colour.

Parte della loro personalità pubblica significa imparare il modo più sicuro per assicurarsi di essere invitato di nuovo: scrivere lettere di ringraziamento. L’abitudine era originariamente predicata dalla Principessa Diana, che ne sottolineava l’importanza per William e Harry e si assicurava anche che imparassero a conoscere la vita oltre i cancelli del palazzo. E ora il testimone passa ai nipoti del defunto reale.

Secondo il biografo reale Andrew Morton, Diana era nota per portare i suoi due figli “con sé nelle sue visite private di beneficenza fin dalla giovane età”. Il suo desiderio di non lasciare che i ragazzi crescano “pensando che il mondo intero fosse Range Rover 4×4, fucili e tate” è un tratto che risuona chiaramente una generazione dopo, quando William e Kate coinvolgono i bambini in gite di beneficenza.

L’educazione di George, Louis e Charlotte

La coppia è nota per aver instillato varie buone abitudini nei propri figli, incluso scrivere biglietti di ringraziamento. Una fonte ha riferito: “William e Kate hanno sviluppato questa brillante abilità nel lasciare che tutto ciò che possa sembrare spontaneo ed è così che lo vedono i bambini”.

“Le buone maniere a tavola, le lettere di ringraziamento, le piccole cortesie vengono inculcate ai bambini in modo che diventino automatiche.” La fonte ha aggiunto: “Se George è stato cattivo, e lo è stato in alcune occasioni, Kate e William sono bravi a spiegargli i diritti e i torti di quello che è successo“.

È noto che vari reali scrivono regolarmente i propri biglietti di ringraziamento, con il Re, William e Kate che rispondono regolarmente ai post tramite ringraziamenti ufficiali, sebbene questi tendano ad essere scritti dalle segretarie. Le Principesse Beatrice ed Eugenie sono tra i membri dello Studio rinomati per aver espresso ringraziamenti tramite lettere, con Eugenie che ha scritto personalmente appunti ai fan dopo il suo matrimonio del 2018 con Jack Brooksbank.