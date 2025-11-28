Lo Zecchino D’Oro 2025, quando vederlo, le canzoni in gara e il finale con Carlo Conti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Carlo Conti

L’attesa per la 68ª edizione dello Zecchino d’Oro è quasi finita: il festival della canzone per bambini più amato d’Italia si prepara ancora una volta a incantare il pubblico, rinnovando la sua formula all’insegna della tradizione, ma con un occhio sempre attento alle nuove sensibilità e ai grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano.

Al centro della manifestazione, come sempre, c’è l’Antoniano di Bologna e il suo celebre Piccolo Coro. L’edizione 2025 vedrà in gara 14 canzoni inedite, selezionate per la loro capacità di toccare temi importanti con leggerezza e fantasia. Sono brani che spaziano dalle riflessioni sulla natura alle piccole sfide quotidiane dei bambini.

Zecchino D’Oro 2025, quando andrà in onda

Lo Zecchino d’Oro andrà in onda su Rai1 nel weekend del 28, 29 e 30 novembre. Le due semifinali del venerdì e del sabato pomeriggio (in programma dalle 17.05 in poi) vedranno protagonisti Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, coppia ormai collaudata e amatissima dal pubblico più giovane, capace di portare freschezza e ironia.

L’appuntamento con la Finalissima invece è fissato per domenica 30 novembre alle 17.20: a guidare l’evento, come da tradizione, sarà il direttore artistico Carlo Conti, che accompagnerà i telespettatori attraverso il meccanismo di voto che, combinando giuria di bambini e giuria di esperti, decreterà la canzone vincitrice della 68ª edizione.

Gli spettatori potranno seguire lo spettacolo non solo in televisione, ma anche in streaming su RaiPlay.

Le canzoni in gara

In gara ci sono 14 brani inediti interpretati da 20 piccoli cantanti, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Tra gli autori dei testi e delle musiche di questa edizione, ci sono anche nomi noti del panorama musicale e artistico italiano: Enrico Nigiotti, Andrea Agresti, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Stefano Accorsi.

I brani trattano temi educativi e positivi, come il rispetto per l’ambiente, l’importanza dei sogni, la collaborazione, la tecnologia, l’amicizia e la fantasia, in modo da creare contenuti adatti ai più piccoli ma anche interessanti per il pubblico adulto. Tutte le canzoni vengono eseguite dal vivo dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini.

Ecco i titoli delle canzoni in gara:

Boomer boom boom – Ana Estela e Gioele

Il bacio nel taschino – Zoe

Tu puoi essere – Lara

Uffa le tabelline – Alyssa

Ci pensa il vento – Emma

Il lupo Duccio – Mario

Viva le api – Mattia

Portafortuna – Gioele

Disco – Ambra

Raffa la giraffa – Gaia

Perché perché perché – Victoria e Gionsi

Toc toc – Beppe e Sofia

Le galline fanno surf – Joy e Diletta

Canta la conta – Anna e Atena

La giuria e i premi

La giuria dei grandi sarà composta da nomi di spicco dello spettacolo italiano: nella prima semifinale parteciperanno Carolina Rey, Valentina Persia e Orietta Berti, mentre nella seconda Giulia Salemi, Rocío Muñoz Morales e il ritorno di Orietta Berti.

Per la finale, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini e i conduttori delle semifinali valuteranno le performance dei piccoli talenti. La giuria dei bambini, composta da 20 partecipanti, darà un giudizio fresco e genuino, mentre il Piccolo Coro dell’Antoniano contribuirà con un voto speciale, completando così un meccanismo di valutazione equilibrato e divertente. Topo Gigio e il Grande Mago Alessandro Politi saranno presenti in tutte le puntate, per condividere momenti di magia e comicità.

Al brano più votato di ciascuna serata verrà assegnato lo Zecchino d’Argento, mentre domenica il meccanismo ripartirà da zero per proclamare lo Zecchino d’Oro, ovvero la canzone vincitrice dell’edizione. Oltre al vincitore ufficiale dell’edizione 2025, ci sarà anche il Premio Rai Radio Kids, dedicato alla canzone più adatta per il pubblico radiofonico. Il riconoscimento sarà presentato in collegamento nelle prime due serate con lo studio di Rai Radio Kids, dove saranno presenti Marco di Buono e Arianna Ciampoli, conduttori de Il Buongiorno di Radio Kids, e verrà consegnato in diretta nella serata conclusiva.