Carolina Benvenga fenomenale, scala la classifica col suo video “Superpapi”

Carolina Benvenga conquista tutti con "Superpapi": un inno ai papà in una canzone che scala le classifiche

Fonte: Ufficio stampa Carolina Benvenga Carolina Benvenga

Carolina Benvenga continua a conquistare il cuore del pubblico, confermandosi una delle figure più amate dai bambini e dalle loro famiglie. Con la sua energia contagiosa e la sua capacità di coinvolgere grandi e piccoli, ha trasformato il suo percorso artistico in un punto di riferimento per l’intrattenimento educativo.

Dopo il successo di tanti progetti televisivi e musicali, la conduttrice e cantante torna a far parlare di sé con Superpapi, un nuovo brano il cui video ha rapidamente scalato la classifica di Youtube.

Carolina Benvenga domina le classifiche con “Superpapi”

In vista del 19 marzo, giornata in cui viene celebrata la festa del papà, Carolina Benvenga regala ai più piccoli un nuovo brano tutto da ballare. La canzone si intitola Superpapi e, già dai primi ascolti, sembra essere un brano che difficilmente uscirà dalla testa dei più piccoli e delle loro famiglie.

Il video ufficiale, infatti, ha raggiunto in pochissimo tempo la prima posizione nei trend musicali di YouTube: un risultato straordinario che conferma il forte legame di Carolina con il suo pubblico.

Con oltre 600mila visualizzazioni, Superpapi è un vero e proprio inno dedicato ai papà, celebrandoli come supereroi invisibili che con il loro amore e i loro gesti quotidiani rendono speciale la vita dei loro figli. Tra amore, sorrisi e abbracci uniti a un ritmo coinvolgente, Carolina ha saputo regalare ai suoi fan grandi e piccoli una colonna sonora perfetta per festeggiare la festa del papà con tutta la famiglia con momenti di gioia e condivisione.

Carolina Benvenga, icona dei più piccoli

Con il successo di Superpapi, Carolina Benvenga dimostra ancora una volta di essere uno dei volti più iconici dell’intrattenimento per l’infanzia, capace di far sognare, ballare e divertire intere generazioni.

Romana, classe 1989, Carolina ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo. A soli 8 anni era già sul set e, a 12, ha avuto l’opportunità di lavorare con il maestro Abbas Kiarostami. La sua carriera è stata segnata da numerose esperienze nel cinema e in televisione, come la sua interpretazione, tra il 2008 e il 2009, di Elena Cicerino, figlia del dolce e comprensivo professore di italiano a Roma nella serie tv I Liceali. Poi, alla svolta nel 2012, quando ha scelto di dedicarsi interamente ai programmi per bambini.

Con La posta di YoYo è diventata il volto più amato di Rai Kids, consolidando il suo ruolo di riferimento per i più piccoli. Tra le sue esperienze più recenti, ha condotto lo Zecchino d’Oro e ha portato al cinema lo spettacolo Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’Oro. Inoltre, ha prestato la voce al personaggio di Lucy in Cattivissimo Me 4.

A dicembre 2024 ha poi fatto cantate e ballare i bambini in diverse città italiane grazie al suo spettacolo Un Natale favoloso… a teatro e l’album Christmas Dance con Carolina: due progetti per la festa più magica dell’anno di cui ci ha parlato nel corso di un’ intervista.

Tra progetti artistici variegati, Carolina è oggi anche una star del web, dove i suoi video di baby dance spopolano grazie al sostegno delle mamme e alla sua capacità di trasmettere messaggi positivi ed educativi.