Carolina Benvenga, la regina del web in tour: “Natale per sempre è pura magia”

Carolina Benvenga, volto amatissimo dai più piccoli, presentatrice dello Zecchino d’oro, attualmente è la protagonista del tour Un Natale favoloso…a teatro di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis, ha debuttato come scommessa (da subito clamorosamente vinta) due anni fa in teatro collezionando sold out in tutta Italia.

Lo show musicale che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi in una entusiasmante storia natalizia tocca diverse città d’Italia.

Ecco tutte le date dove è possibile vivere con lei la magia del Natale: domenica 15 dicembre al Teatro Cartiere di Firenze; domenica 22 dicembre al Teatro Colosseo di Torino; lunedì 23 dicembre al Teatro Dal Verme di Milano; giovedì 26 dicembre al Teatro Team di Bari; lunedì 30 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma; venerdì 3 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari e sabato 4 gennaio al Teatro Comunale di Sassari.

Infine, a grande richiesta è stata aggiunta una nuova data a Milano il 6 gennaio, sempre al Teatro Dal Verme, per festeggiare insieme l’Epifania.

La trama è coinvolgente e arricchita dalle strabilianti scenografie e dalle meravigliose coreografie. All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph.

Carolina Benvenga non solo è diventa una sorta di Mary Poppins 2.0, idolo dei bambini, ma è stata eletta regina del web dalle mamme e nella nostra chiacchierata con lei scopriamo perché e vedremo come festeggerà il Natale tra la famiglia e il fantastico tour in giro per l’Italia per portare ovunque la magia del Natale.

Parliamo subito di Natale visto che sei impegnata col tour Un Natale favoloso… a teatro, come lo festeggerai?

Tra il tour natalizio e la famiglia! Dopo le tappe a Torino e Milano, partirò per Roma per passare le feste con i miei cari. Farò qualche breve spostamento per eventi a Bari e Roma, ma cercherò di non muovere troppo mia figlia. È un periodo intenso, ma il Natale in famiglia è sacro. Poi a inizio gennaio andrò in Sardegna, il 5 tornerò a casa, tra l’altro è il compleanno del mio compagno, e chiuderò in bellezza a Milano il mio tour Un Natale favoloso…a teatro il 6 gennaio con una data aggiuntiva.

Della tua nuova canzone Natale per sempre. Cosa rappresenta per te e qual è il significato del titolo?

Natale per sempre è un brano puramente pop, diverso dai miei classici pezzi dance. L’idea era di creare una canzone che scaldasse il cuore, come quelle che ascolti mentre addobbi l’albero o prepari la cena. È una celebrazione del Natale come momento di condivisione e unione. Il titolo riflette proprio questo: se restiamo insieme, è Natale per sempre. Ho voluto sperimentare e regalare al mio pubblico un’emozione più intima, e sono felice della risposta positiva che sta ricevendo. Mentre le altre due canzoni nuove, L’Orso Bobo, La Notte di Natale, contenute in Christmas Dance con Carolina, sono le mie due hit dance di quest’anno. Diciamo che abbiamo voluto sperimentare sonorità più pop con Natale per sempre.

Anche il video è molto speciale. Ce ne parli?

Sì, il video è stato girato nella splendida Suite di Babbo Natale al Principe di Savoia di Milano, un allestimento da sogno curato dal team Armani. L’atmosfera è quella dei film natalizi americani, con luci, alberi addobbati, e perfino una ruota panoramica nella hall. Ci sono io, Babbo Natale e un gruppo di bambini che raccontano una piccola storia di ricongiungimento e condivisione, come dire: ci ritroviamo tutti qui nella suite di Babbo Natale ed è Natale per sempre. È stato magico! Chiunque veda il video, è già proiettato nella dimensione natalizia.

Tua figlia ha già visto il video? Cosa ne pensa?

Sì, e devo dire che è stata conquistata. Nonostante abbia solo un anno e mezzo, rimaneva ogni volta sbalordita durante le visioni delle varie versioni in anteprima. Sai, questo è un brano diverso dagli altri, non è dance, va ascoltato. Ma vedere come ha reagito mia figlia, che è da sempre una grande fan delle mie canzoni, mi ha dato un grande riscontro: se riesco a catturare la sua attenzione, vuol dire che c’è davvero qualcosa di speciale.

Diventare mamma ha cambiato il tuo modo di comunicare con i bambini?

In realtà no. Mi sono sempre sentita in sintonia con i bambini, ma diventare mamma ha cambiato il mio rapporto con i genitori. Ora capisco davvero cosa significhi la fatica di essere genitori e quanto sia importante creare contenuti che possano aiutare anche le famiglie. Questo mi ha fatto sentire ancora più vicina ai genitori che seguono il mio lavoro.

Qual è la tua canzone di Natale preferita?

Sono una grande fan di Michael Bublé. Quando arriva il momento di addobbare l’albero, metto in loop tutta la sua playlist natalizia. Non c’è una canzone in particolare, le adoro tutte!

Hai mai pensato di cantare un brano per un pubblico adulto?

No, non mi considero una cantante “classica”. Mi definisco più una tuttofare, nel senso che so fare un po’ tutto discretamente, ma il mio stile si adatta perfettamente al mondo dell’infanzia e della famiglia. Al momento non penso a uno switch verso la musica pop per adulti, piuttosto mi vedo come conduttrice di trasmissioni che coinvolgono un pubblico più ampio col tempo. Anche perché già conduco format come lo Zecchino d’Oro che è un programma che si rivolge a tutta la famiglia e non solo in modo specifico ai bambini. Trovo che sia fisiologico, si cresce, cresco io e crescono anche le persone che mi seguono

Dopo il tour natalizio, quali sono i tuoi prossimi progetti?

Continuerò con La posta di Yoyo, che conduco già da 12 anni e che partirà con una nuova veste. Sto lavorando anche su un progetto teatrale e su eventi estivi. Inoltre, ci saranno nuove canzoni e video per il mio canale YouTube, tra cui brani per la festa del papà e hit estive. Infine, c’è un progetto speciale in cantiere, ma non posso svelare ancora nulla.