Una morte decisamente prematura, quella di Alberto Castagna, amatissimo conduttore televisivo deceduto il 1° marzo 2005. Vent’anni dopo quell’addio sofferto, patito da tutt’Italia, oltre che ovviamente dalla sua famiglia, la figlia Carolina lo ha ricordato a La Volta Buona.

Alberto Castagna, moglie e figli

Una vita sentimentale non facile, quella di Alberto Castagna. Nel 1994 aveva infatti sposato Concetta Romano, per lui l’amata Pucci, di professione dermatologa. Una donna estranea al mondo dello spettacolo, dunque, che lo ha visto raggiungere l’apice nel campo televisivo.

Due anni prima delle nozze, i due erano divenuti genitori. Nel 1992 è infatti nata l’unica figlia del presentatore, Carolina. Il matrimonio però è terminato dopo appena un anno. Castagna infatti si era innamorato dell’attrice Francesca Rettondini. In seguito ai problemi di salute patiti, l’uomo si era riavvicinato all’ex moglie, salvo poi tornare alcuni anni dopo da Rettondini.

Chi è Carolina Castagna

Carolina Castagna è l’unica figlia di Alberto Castagna, nata il 22 maggio 1992. Non ha mai ricercato le luci della ribalta, tentando di vivere nell’ombra del padre. Nessuna pretesa d’avere uno spazio nel mondo televisivo, anzi.

Il suo è stato un percorso del tutto differente. Si è dedicata al mondo dello studio, il che l’ha portata a laurearsi in Farmacia e Medicina presso l’Università La Sapienza. Si è poi specializzata negli Stati Uniti, presso il Jefferson College of Population Health. Sappiamo di lei che è sposata con un giovane americano e che attualmente vive a Philadelphia.

Il ricordo di Alberto Castagna

“Mio padre era il mio supereroe. Tutte le figlie femmine lo dicono dei propri padri ma il mio lo era di più. Quando l’ho visto senza i baffi (in ospedale, ndr) fu un trauma. I baffi erano la sua caratteristica e ricordo d’aver pensato ‘quello non è papà’”.

Caterina Balivo ha poi ricordato l’ultimo regalo ricevuto da suo padre, un album di Beyoncé. Un dono giunto il giorno prima della sua morte. La musica era una delle passioni condivise da padre e figlia. Lui cercava sempre di essere al passo con i tempi e con Beyoncé ci aveva di certo visto lungo. Carolina non la conosceva ma, ovviamente, quel cd è oggi un carissimo cimelio: “Mi diceva di leggere tutti i testi, così da imparare bene l’inglese. Ogni tanto mi portava questi cd e quello è ancora in camera mia a Roma”.

Parlando della sua vita oggi, ha sottolineato col sorriso quanto suo padre sarebbe stato geloso di suo marito. Avevano infatti un rapporto speciale e vederla andare via non sarebbe stato facile per lui: “Chiedeva poi a tutti i miei amici se tifassero Roma. Ecco, mio marito tifa Juve, nonostante sia americano”.

Ripensando al suo quotidiano, la giovane ha spiegato come l’umorismo sia un tratto in comune. Purtroppo, dice, non ha ereditato la sua leggerezza, che lo contraddistingueva tanto in televisione quanto nella vita di tutti i giorni: “Vorrei arrivarci e ci provo ogni giorno, quando mi chiedo ‘cosa farebbe papà in questo momento?’”.