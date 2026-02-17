Stranamore torna in tv: la Rai rispolvera il programma di Alberto Castagna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alberto Castagna a Stranamore

La Rai si prepara a riportare in televisione un programma cult amatissimo dal pubblico. Si tratta di Stranamore, il format condotto da Alberto Castagna, andato in onda per l’ultima volta negli anni Novanta.

Stranamore torna in tv

Secondo alcune indiscrezioni, non ancora confermate, Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Daytime della Rai, starebbe progettando di riportare in televisione alcuni programmi che hanno fatto storia. Primo fra tutti Stranamore, trasmissione cult degli anni Novanta condotta da Alberto Castagna.

Nello show il conduttore cercava di riportare la pace all’interno di coppie che si erano separate, viaggiando per l’Italia sull’iconico camper. L’obiettivo sarebbe quello di portare Stranamore a diventare un appuntamento fisso nel pomeriggio della domenica.

L’operazione farebbe parte di un piano più ampio per rinnovare la proposta televisiva, guardando però al passato. Non a caso presto tornerà sul piccolo schermo Canzonissima. A condurre lo show sarà Milly Carlucci che ha annunciato, proprio sui social, il ritorno della trasmissione che dovrebbe essere nella primavera del 2026.

Nel cast ci saranno diversi nomi importanti della musica italiana, con una giuria di cantanti noti che dovranno valutare le esibizioni dei concorrenti. In onda del 1956 al 1975, Canzonissima è stato un programma amatissimo, caratterizzato da una gara musicale, ma anche da intrattenimento e momenti emozionanti.

Ora non resta che attendere l’annuncio definitivo per scoprire quando andrà in onda Stranamore e soprattutto chi ci sarà alla conduzione.

Il precedente de La Ruota della Fortuna

Il ritorno di format del passato sembra ormai un trend che sia Rai che Mediaset hanno scelto di seguire. L’esempio più noto è rappresentato senza dubbio dal ritorno de La Ruota della Fortuna, storica trasmissione condotta da Mike Bongiorno. Il programma era ritornato in onda durante l’estate per volere di Gerry Scotti, affezionato al format e convinto di poterlo rinnovare, rendendolo ancora più avvincente e interessante.

I numeri gli hanno dato ragione, decretando un successo clamoroso. La Ruota della Fortuna ha battuto ogni record, portando davanti alla tv milioni di telespettatori e diventando un appuntamento fisso e attesissimo. Un successo travolgente che ha spinto l’azienda del Biscione a cambiare i suoi piani, rendendo stabile la presenza dello show nel daytime e dando vita alla sfida, accesissima, con Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi era apparso negli studi della trasmissione, rivendicando un successo senza precedenti e la scelta di portare avanti una trasmissione capace di divertire e appassionare.

“Avete fatto un piccolo miracolo – aveva detto rivolto a tutto lo staff del programma – A Gerry abbiamo chiesto di fare l’impossibile, e lui ha avuto coraggio e professionalità per affrontare la sfida”. Berlusconi aveva poi rimarcato il ruolo educativo de La Ruota della Fortuna, un game show in cui conta la preparazione e non viene affidato tutto alla sorte, in opposizione ad Affari Tuoi: “È un gioco in cui si vincono soldi solo grazie alla fortuna, senza merito – aveva detto – Noi stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la nostra lingua. Il nostro è un gioco divertente e allo stesso tempo istruttivo”.