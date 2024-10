X Factor 2024, pagelle dei Bootcamp: si ribalta tutto (giudici compresi)

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: IPA I giudici di XF 2024

Finalmente i Bootcamp, finalmente si avvicinano i Live e l’aria, a XF 2024, si fa friccicarella. Soprattutto, i giochi (dei giudici) cominciano a delinearsi, così come le rispettive squadre. E a sorpresa, quelli che sembravano talenti indiscutibili sono stati eliminati a favore di altri meno oggettivi e più eccentrici. D’altronde, l’X Factor spesso è un plus che ognuno giudica a modo suo. E come dice il saggio Lauro: “Nella vita spesso il talento non conta, ma vale di più il duro lavoro. E lo scintillio“.

I GIUDICI

JAKE LA FURIA: Amato alla follia dalla prima puntata, sinceramente ai Bootcamp, complice l’outfit che manda a stendere anni e anni di armocromia e scelte davvero discutibili, il nostro voto precipita. Passi che è rapper, passi che – dice – non può portare avanti e lavorare con artisti che non rientrano nel suo mondo, e ne apprezziamo l’onestà, ma ad una Rosaspina che canta magnificamente Fossati non si può dire: “Canti divinamente cose che proprio non mi piacciono”. I mostri sacri, come direbbe Agnelli, non si toccano. VOTO: 5

PAOLA IEZZI: Lei invece la amiamo sempre più, puntata dopo puntata. Perché è competente, seriamente sul pezzo, onesta. Ma soprattutto perché pare la nostra compagna di banco o di gruppo d’ascolto che commenta con noi sul divano ogni volta che entra un bonazzo: “Madonnaa” “Lui bello però”. #PAOLAUNADINOI è ormai l’hashtag ufficiale. VOTO: 10

ACHILLE LAURO: Lo avevamo già scritto la scorsa puntata e lo ripetiamo: Achillone sta ingranando la marcia e trasformandosi in Rolls-Royce. È il giudice che ha più chiaro in mente il progetto che vuole portare avanti e la squadra da formare. Anche se qualcuno dice che “ha solo due espressioni: con e senza gli occhiali”, le sue perle, da “Senato, non lapidatemi” a “Questi non sono soldi ragazzi, è scintillio” sono entrate nella storia (del programma). VOTO: 8

MANUEL AGNELLI: Quanto se la diverte quest’anno Manuel? Più in forma che mai, meno nervoso e e insofferente di altre edizioni, più disposto a cambiare idea e scherzare con i concorrenti. Gira la sedia quando i “blasfemi” Potara portano una loro versione di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, salvo poi salire sul palco e abbracciarli. VOTO: 7

I CONCORRENTI

ANDREA ASTOLFI: Bello come il sole, poteva essere il sex symbol di questa edizione. Se avesse incrociato Paola sul suo cammino, sarebbe arrivato dritto in finale. Invece ha beccato Lauro e, complice un inedito che non è stato capito – “è in esperanto questo pezzo?” – è tornato a coltivare i campi (fa il contadino). Grazie a lui siamo tornate tutte a mangiare verdure. VOTO: 8

LUNASPINA “Non vi porto una canzona ma me stessa” (Jake: “è una minaccia?”) lascia senza fiato con la canzone di Fossati dalla quale prende il nome. Ma Jake la boccia, e a noi rimane una spina in gola. Ci mancheranno da morire il suo talento e “Pimpilamerda“. VOTO: FUORI CLASSIFICA

LORENZO CARISSIMO: Altra “cannata” di Jake. Lui è bravissimo, la riscrittura di Io penso positivo di Jovanotti è una delle cose più originali e intelligenti sentite in questa edizione, ma il rapper lo rimanda a casa. “Hai un modo ‘menestrellesco’, da cantastorie, difficile per me”. Peccato davvero. VOTO: 8 A LUI, 4 A JAKE

ELMIRA MARNOVA: Viene dalla Bulgaria la sosia di Dua Lipa. Timbro basso e seducente, ottiene la sedia anche se da casa molti commentano che più della voce, ha fatto breccia la presenza. Ma anche questo fa parte dell’X Factor, no? VOTO: 7

FRANCAMENTE: Voce particolarissima, inedito incredibile, a detta di Agnelli il “più bello mai portato a XF”. Scommettiamo che arriva in finale? VOTO: 9

GIOVANNI FAUSTO MELONI: Prima ancora salire sul palco, aveva già detto la sua su tutti dietro le quinte guadagnandosi la medaglia di “rompi maroni” su Twitter. Poi canta ed è anche bravino, ma non viene preso ed è la sua fortuna, perché sarebbe stato senza dubbio il primo cantante ad essere eliminate dal televoto del pubblico a due mesi dai Live. “Se io ti faccio entrare perderesti la tua credibilità da rapper” la imbastisce Jake. “Bella fra” , “Vero fra”, “Mi hai fatto il regalo più bello, fra”. Contento lui, a noi sembra che gliel’abbia impapocchiata cosi.