Volevo fare la rockstar, la seconda stagione della fiction Rai: trama, cast e quando inizia

Inseguire i propri sogni, ma anche prendere coscienza di se stessi: erano alcune delle tematiche affrontate nel corso della prima stagione della fiction Rai Volevo fare la rockstar. Serie pronta a tornare nel palinsesto di Rai 2 dove sarà visibile la seconda stagione a partire da mercoledì 23 marzo con due episodi a serata.

Un cast molto variegato, una trama che si svilupperà a due anni dal finale della prima stagione e che promette di intrattenere il pubblico. Come dimostra anche il promo diffuso dall’ufficio stampa Rai.

Volevo fare la rockstar, quando andrà in onda

La seconda stagione di Volevo fare la rockstar andrà in onda a partire da mercoledì 23 marzo in primetime su Rai 2. Sono previsti due episodi a serata per un totale di otto, suddivisi in quattro prime serate. Inizio della messa in onda le 21,20.

La fiction si aggiunge al ricco palinsesto Rai primaverile che ha visto andare in onda serie molto amate.

Volevo fare la rockstar 2, il cast della serie

Un cast ricco e molto interessante: Volevo fare la rockstar riporterà sul piccolo schermo i personaggi ai quali i telespettatori si sono affezionati nel corso della prima stagione, sono stati riconfermati infatti gli attori.

Ci sarà Valentina Bellè, la giovane e talentuosa attrice che interpreta Olly Mazzuccato. Classe 1992, ha preso parte a diversi progetti di livello: sul grande schermo – ad esempio – La vita oscena per la regia di Renato De Maria, L’uomo nel labirinto di Donato Carrisi, per la televisione la miniserie Catch – 22 per la regia di George Clooney, Il Divin Codino film Netflix e I Medici. Quando la incontriamo nella prima stagione ha 27 anni e deve crescere le gemelle avute quando era giovanissima: a soli 16 anni.

Nel cast anche Giuseppe Battiston, nel ruolo di Francesco Colombo. Battiston è nato nel 1968 e la sua filmografia è davvero lunghissima, nel corso della carriera lo si è potuto apprezzare in numerose pellicole e in progetti per la televisione. Tra gli ultimi lavori per il piccolo schermo Trust, serie di Danny Boyle e I fantasmi di Portopalo. Sul grande schermo ha recitato in tanti film, tra gli ultimi Il grande passo regia di Antonio Padovan ed È per il tuo bene diretto da Rolando Revello.

Angela Finocchiaro, invece, ha il ruolo di Nice Zignoni. Il suo curriculum è davvero vasto e comprende anche alcuni riconoscimenti, per i ruoli interpretati, come tre David di Donatello.

Nel cast anche Emanuela Grimalda che veste i panni di Nadia Casarin ed è un’attrice molto nota, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione a Guida astrologica per cuori infranti serie Netflix.

Volevo fare la rockstar 2, la trama

A quanto pare la seconda stagione di Volevo fare la rockstar inizierà, non dove ci aveva lasciato l’ultima puntata, ma due anni dopo. Il primo episodio della seconda stagione è in anteprima esclusiva su Rai Play, mentre per vederlo in televisione si deve attendere la serata di mercoledì 23 marzo. L’ambientazione sarà sempre la medesima, ovvero l’immaginario borgo di Caselonghe in Friuli Venezia Giulia. Cosa sarà accaduto alla relazione tra Olivia Mazzuccato e Francesco? Intanto le figlie della protagonista sono diventate due adolescenti con tutto ciò che ne consegue.