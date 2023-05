“Uomini e Donne” in prima serata. Ma scoppia il caos sulle repliche

Grandi novità per i fan di Uomini e Donne: il celebre dating show di Maria De Filippi potrebbe approdare in prima serata. Il programma manterrebbe la stessa formula di successo che ha avuto fino a oggi, con l’appuntamento quotidiano del pomeriggio di Canale 5, ma potrebbe prevedere anche una puntata serale settimanale.

Nel frattempo, l’edizione 2022/2023 si è appena conclusa e in questi giorni sta andando in onda un best of della stagione appena trascorsa, cosa che non è stata molto gradita dal pubblico.

Uomini e Donne approda in prima serata: l’indiscrezione

Le voci di una prima serata per Uomini e Donne si fanno sempre più insistenti: il dating show di Maria De Filippi dal prossimo settembre potrebbe infatti ritagliarsi uno spazio in prime time. Il programma è stato confermato anche per la prossima stagione con lo stesso format che ne ha fatto la storia.

La trasmissione andrà in onda come di consueto dalle 14.45 alle 16.10 dal lunedì al venerdì, e la stessa conduttrice, proprio nella puntata di venerdì scorso, ha confermato che troveremo di nuovo Tina, Gianni e Tinì sempre nel ruolo di opinionisti. Ma potrebbe esserci una novità per i fan dello show: secondo quanto riportato da Blasting News le storie di tronisti e corteggiatori potrebbe infatti finire in prima serata su Canale 5, una volta a settimana.

Lo show prenderebbe il posto di uno dei due appuntamenti settimanali del Grande Fratello Vip, che stando alle nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi, che vorrebbe un ritorno alle origini per il reality show, che potrebbe avere durata più breve – si parla di tre o quattro mesi – e un solo appuntamento in prima serata.

L’altro dovrebbe essere riservato al famoso dating show del Trono Over e del Trono Classico. Tra l’altro non è la prima volta che Uomini e Donne finisce in prime time: il programma è andato in onda con delle puntate speciale per alcune scelte – come quella di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi – e per un appuntamento dedicato a Gemma Galgani, con grande riscontro di pubblico.

Le repliche di Uomini e Donne, polemica tra il pubblico

Nel frattempo il celebre programma di Maria De Filippi si è appena concluso con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni scorsi. La pausa “estiva” del dating show è arrivata prima quest’anno e con lei qualche polemica sulle scelte della rete.

In queste settimane infatti stanno andando in onda le puntate di Uomini e Donne Story, un best of della trasmissione che ripercorre tutte le vicende accadute tra dame e cavalieri in questi mesi. Eppure pare che non tutti abbiano gradito la scelta di Mediaset, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso sui social.

In moltissimi infatti avrebbero voluto rivedere i troni storici dei personaggi più amati del programma, piuttosto che le storie che in questi mesi avrebbero fatto storcere il naso agli spettatori: “Per carità fa sempre piacere rivederli ma perché perdere tempo lavorando per poter tirare fuori un collage/riassunto di questa edizione quando si potrebbe mandare in onda le puntate integrali dei vecchi troni senza alcuna fatica?”, ha scritto un utente su Twitter.