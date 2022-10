“Sopravvissuti”, si teme la sospensione. Lino Guanciale non basta

Sopravvissuti, la nuova fiction Rai con Lino Guanciale, Luca Biagini e Borbora Bobulova, non convince e gli episodi andati in onda lunedì 10 ottobre confermano tutte le perplessità. L’insuccesso è talmente evidente che c’è già chi teme che la serie, che prometteva di essere come Lost, venga sospesa.

Sopravvissuti, calo di ascolti

I primi due episodi, andati in onda in prima serata su Rai 1 lo scorso 3 ottobre, si erano rivelati quasi un flop. Ma si è giustificata l’accoglienza tiepida col fatto che Sopravvissuti è una fiction diversa dalle altre e che il pubblico della tv di Stato non è abituato a una trama così intricata. Ma la seconda puntata non ha cambiato la tendenza e gli ascolti restano bassi, anzi sono addirittura scesi rispetto al primo appuntamento. Così, Sopravvissuti ha conquistato solo 2.753.000 spettatori pari al 15.1% di share, facendo volare il Grande Fratello Vip con le confessioni di Pamela Prati che è tornata sulla solita minestra riscaldata di Mark Caltagirone. Ciò nonostante il reality condotto da Alfonso Signorini ha totalizzato il 20.9% di share, ottenendo il podio per la trasmissione più vista della serata.

Sopravvissuti, perché si teme la sospensione

Gli scarsi risultati della fiction con Lino Guanciale fanno presagire il peggio da parte dei telespettatori che comunque si sono affezionati alla serie e vogliono arrivare a scoprire qual è la soluzione del mistero e cosa è davvero accaduto su quella barca “maledetta”. Infatti, qualcuno teme che Sopravvissuti verrà sospeso proprio a causa dei bassi indici d’ascolto e scrive su Twitter: “Se sospendono #Sopravvissuti faccio seriamente la pazza, potevo capire gli ascolti bassi di Noi perché faceva effettivamente ca[…], ma stavolta non ha senso”. Altri commentano: “o spero ancora vada meglio la fiction…però con tutto l’impegno e l’innovazione ed il cast di #sopravvissuti mi aspettavo di più. Tra l’altro a me dispiacque per Lino già per Noi,che aveva di contro di essere un remake diciamo, però questo progetto era davvero innovativo”

Il rischio potrebbe essere davvero dietro l’angolo, malgrado la bravura del cast e gli effetti speciali per altro contestati sui social. Nemmeno Lino Guanciale pare riuscire a sbrogliare la situazione. Nel terzo e quarto episodio andati in onda, Alla deriva e Stranieri, continuano i flashback che raccontano le circostanze che hanno portato al tragico naufragio, mentre con un salto temporale al giorno d’oggi proseguono le indagini di Anita che vuole scoprire a tutti i costi cosa c’è dietro la morte di suo figlio e i tormenti dei sopravvissuti che hanno sperimentato un dramma inenarrabile.

I continui passaggi temporali però rendono la trama molto, forse troppo intricata, e questo scatena la polemica sui social. Qualcuno si lamenta: “Più si va avanti Più non ci capisco un ca […]”.