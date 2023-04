Serale di “Amici”, Celentano furiosa. Ma trova un alleato insospettabile

Serale di Amici, sesta puntata e soliti scontri. Anche sabato 22 aprile i toni si sono alzati a più riprese, tra una performance e l’altra degli allievi che si contendono l’ambito titolo. Sfida dopo sfida, il primo blocco ha decretato che a rischio eliminazione fosse il pupillo della Maestra Celentano, che non ha ben digerito la decisione dei giudici andando su tutte le furie. Eppure, incredibilmente, ha trovato tra questi un alleato insospettabile pronto a prendere le sue difese.

Serale di “Amici”, Celentano furiosa per la decisione su Ramon

Alessandra Celentano, croce e delizia di Amici nonché Prof. storica del talent di Maria De Filippi, stavolta ha dovuto incassare un bel colpo. La puntata del Serale andata in onda sabato 22 aprile non è stata clemente con il suo pupillo, il ballerino di classico Ramon, che la Maestra ha sempre sfoggiato come esempio di danzatore completo e vero talento di questa edizione.

Non solo Ramon ha perso la terza sfida decisiva tra il team della Maestra e Rudy Zerbi e quello di Arisa e Raimondo Todaro, ma nel successivo ballottaggio contro il compagno Aaron ha clamorosamente perso, andando a rischio eliminazione. A questo punto della gara è inevitabile che le decisioni dei giudici diventino sempre più difficili: i ragazzi sono in egual modo bravi e si distiguono, chi più e chi meno, in performance degne di una prima serata.

La Celentano, però, non è di certo una donna che le manda a dire o che nasconda le proprie emozioni. E infatti non ha neanche provato a celare la rabbia per la decisione dei giudici, arrivando (di nuovo) allo scontro per direttissima con Cristiano Malgioglio, come era già accaduto nella prima puntata. “Ramon salta in continuazione come un giradischi rotto!”, le ha urlato piccatissimo il variopinto autore in tutta risposta, insoddisfatto di un danzatore che – a suo dire – risulta sempre uguale a sé stesso.

Celentano-Malgioglio, l’alleanza inaspettata ad “Amici”

Tutto lasciava presagire che tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio gli animi non si sarebbero placati per tutta la durata della puntata, eppure in modo del tutto inaspettato proprio nel giudice la Maestra ha trovato un insospettabile alleato. Più in là nella gara è ripresa l’annosa querelle contro Emanuel Lo, per via della ballerina Maddalena: la Prof. non la ritiene all’altezza degli altri allievi e non perde occasione per fare commenti che – a dirla tutta – spesso risultano un tantino esagerati.

Protagonista di un sirtaki coreografato proprio dal fidanzato di Giorgia, Maddalena ha dato il meglio di sé nella prova ma la Maestra è stata irremovibile: “Povero sirtaki, sembrava una taranta. Il sirtaki ha uno stile ben preciso. Invece di andare in Grecia è andata in Puglia!”, ha tuonato. Mentre Emanuel Lo provava a prendere le difese della ballerina, Malgioglio per la prima (e unica) volta ha preso le difese della Maestra: “Bella da vedere, ma non ha dato niente”, ha commentato perfettamente in linea con il Celentano-pensiero.

Un evento più unico che raro, dobbiamo ammetterlo. E infatti è durato ben poco considerato che, appena riprese le sfide, tra Prof. e giudice i toni si sono riaccesi. La pace ad Amici è una missione impossibile.