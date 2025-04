Alessandra Amoroso a Le Iene, la gravidanza e la “paura di non essere all’altezza”

La gravidanza come nuova esperienza, pronta a stravolgere completamente la tua vita, le tue certezze. Ma anche capace di metterti in contatto con la parte più profonda di te, fatta di gioie ma anche di ansie e paure. Alessandra Amoroso a stento è riuscita a trattenere l’emozione a Le Iene, mentre pronunciava il suo monologo. Un momento toccante per la cantante, che da poco ha annunciato di essere in dolce attesa della sua prima figlia, la piccola Penelope.

Il monologo di Alessandra Amoroso a Le Iene

“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope, mi sorprendo ogni giorno di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante”, ha esordito così la cantante nel monologo proposto a Le Iene, nel corso della puntata andata in onda martedì 15 aprile, come sempre in prima serata su Italia 1.

Un monologo dedicato all’evento che più di ogni altro ha stravolto la sua vita. Da poco tempo, infatti, Alessandra Amoroso ha scoperto e annunciato di essere incinta, vivendo un momento di immensa gioia, come lei stessa ha raccontato, ma al contempo ritrovandosi faccia a faccia con il cambiamento e quelle paure e ansie che sono naturali in ogni futura mamma.

“La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta – ha proseguito -. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente e forse la vera sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta. Così ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e quelle brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me. Vivo la gioia e l’impazienza ma al tempo stesso una paura profonda di non essere all’altezza e la difficoltà di condividere la mia immensa gioia sapendo che, purtroppo, non tutte quelle che lo desiderano lo possono avere. Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, per ogni traguardo raggiunto e anche l’ansia. Accetto le lacrime, quelle di gioia e quelle inquiete, perché mi aiutano a conoscere la persona che sto diventando”.

Infine, una riflessione più che giusta. In un mondo che ci vuole iper performanti, specialmente le donne, che non sembra voler lasciare spazio alla “debolezza”, una futura mamma ha tutto il diritto di non sentirsi né di chiedere a sé stessa di essere Wonder Woman. “Nel frattempo cerco di stare lontana dalle frasi fatte, dal modello illusorio di super mamma, sempre perfetta, infallibile, che serve solo a farci sentire inadeguate. Quel modello non esiste. Ciò che esiste, invece, è la donna che sono e la donna che sto diventando. La madre che sarò, con tutti i miei pregi e con tutti i miei difetti“, ha concluso, visibilmente commossa.

Alessandra Amoroso mamma per la prima volta

Se dapprima circolavano soltanto delle voci di corridoio a proposito della sua presunta gravidanza, successivamente è stata la stessa cantante a confermare tutto. E lo ha fatto nel modo più dolce possibile, condividendo sul suo profilo Instagram un post, con una toccante foto nella quale si vedono solo due ombre: la sua e quella del compagno Valerio Pastore, il futuro papà, mentre dà un bacio al pancione ancora appena accennato.

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino“, ha scritto nella didascalia a corredo della foto, rivelando così per la prima volta il nome della sua bambina, Penelope, e la data prevista per la sua nascita, il prossimo settembre.

La Amoroso ha dovuto rivedere il calendario dei suoi concerti, ai quali non ha rinunciato del tutto per la gioia dei suoi tanti affezionati fan. Gli impegni sono ridotti, ma non mancano nella sua movimentata vita da artista, come abbiamo già potuto vedere nel corso della puntata del Serale di Amici andata in onda sabato 5 aprile. Impossibile non accettare l’invito di Maria De Filippi, donna che in qualche modo è stata la sua “mentore”, e che nel corso di tanti anni di carriera le è rimasta accanto. Un incontro emozionante in prima serata su Canale 5, che ha mostrato al pubblico una Alessandra molto emozionata e felice al cospetto di “nonna Maria”, come dolcemente l’ha ribattezzata, e di una conduttrice che si è lasciata andare a un gesto di vera tenerezza, chinandosi verso di lei e dandole un piccolo bacio sul pancione.