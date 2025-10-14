La Volta Buona, pagelle 14 ottobre: Palmas derubata (8), Brilli commuove (9) e Mariotto esagera (4)

Da Giorgia Palmas derubata sul treno a Nancy Brilli e il dolore per la sua cagnolona: tutte le pagelle e i momenti più discussi di "La Volta Buona".

La puntata del 14 ottobre de La Volta Buona ha restituito al pubblico un mix avvincente di confidenze, polemiche, emozioni e colpi di scena. Sul palco di Rai 1, Caterina Balivo ha guidato conversazioni delicate e pungenti con grazia, permettendo alle ospiti di raccontarsi con verità e ironia.

La padrona di casa, ha saputo tenere insieme i fili di una puntata che ha toccato i temi più disparati: la paura di Giorgia Palmas dopo un furto, le polemiche a Ballando con le Stelle, il dolore di Nancy Brilli, fino alle rivalità storiche tra conduttrici. Un’ora e mezza di chiacchiere, sguardi e verità non sempre comode.

Giorgia Palmas derubata. Voto: 8

La stima per Giorgia Palmas cresce, proprio perché sa trasformare un’esperienza dolorosa in messaggio condiviso. Durante la puntata, la showgirl ha parlato con voce ferma dello scippo subito sul treno Milano–Roma, denunciando con trasparenza l’episodio che l’ha vista privata di documenti, denaro e persino un farmaco che assume abitualmente. “Mi sono ritrovata senza nulla, smarrita” — ha raccontato — e ha aggiunto di essersi sentita “in pericolo a ogni passo”.

La showgirl ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare su un tema che riguarda tante donne: la sicurezza nei luoghi pubblici e la necessità di non sentirsi mai colpevoli per ciò che si subisce.

In tanti si sono riconosciuti nelle sue parole e sui social non sono mancati messaggi di solidarietà, a conferma di quanto Giorgia sia riuscita a trasformare un momento di paura in un atto di consapevolezza collettiva. Con la sua compostezza e la capacità di rimanere luminosa anche nel disagio, ha dimostrato ancora una volta che la vera forza sta nella delicatezza.

Nancy Brilli, delicata anche nel lutto. Voto: 9

Un momento intenso e delicato è arrivato con Nancy Brilli, che ha parlato della morte della sua cagnolona. Una perdita recente, vissuta con grande dolore ma anche con un senso di responsabilità professionale: “Ho deciso di esserci comunque, di ballare e sorridere. Questo è il mio mestiere: lo spettacolo deve continuare”.

Non sono mancate però le polemiche: Selvaggia Lucarelli durante la scorsa puntata di Ballando con le Stelle aveva commentato la vicenda con un’ironia infelice, alludendo a un “bonus lutto cane”. Una battuta di cattivo gusto che ha gelato lo studio e il pubblico, dimostrando che non tutto può essere sdrammatizzato con leggerezza.

Guillermo Mariotto, sarcasmo eccessivo. Voto:4

Inutile girarci intorno: è stato il protagonista più discusso, ma non per le ragioni giuste. Mariotto sembra incapace di trattenersi, anche quando la sensibilità dovrebbe avere la meglio. Dalle critiche sulle scarpe ortopediche di Marcella Bella (commento lanciato in un servizio su Ballando con le Stelle) alla battuta infelice su Andrea Delogu e la sua rottura sentimentale, il giudice di Ballando ha collezionato scivoloni a catena.

Gli ospiti in studio hanno preso le difese si Marcella, sottolineando come ogni gesto della cantante venga spesso criticato più del dovuto: una riflessione, questa, che ha aperto un dibattito interessante sulla tendenza a giudicare le donne per dettagli marginali. Come spesso accade nei varietà, ogni gesto si presta al commento: “Se fosse qualcun altro, non si direbbe nulla”, si è ribattuto in studio, ricordando che in edizioni passate perfino la modalità “scalzista” è stata accettata senza troppo scalpore.

La sua ironia, di solito brillante, in questa occasione ha lasciato spazio a un sarcasmo eccessivo, che ha messo in ombra la sua intelligenza televisiva. Il voto, inevitabilmente, scende. Eppure, dietro l’irriverenza, resta un personaggio capace di dare ritmo e colore al dibattito: un talento che, se dosato con più misura, potrebbe restituire a Mariotto l’eleganza che lo ha reso uno dei giudici più iconici della tv italiana.

Rossella Erra, la voce del pubblico. Voto: 9

In mezzo ai toni accesi, Rossella Erra è riuscita a mantenere il sorriso e l’equilibrio. Con la sua energia partenopea e l’ironia che la contraddistingue, ha smorzato la tensione e guidato il pubblico attraverso i momenti più controversi.

Tra i momenti più chiacchierati della puntata, un servizio dedicato a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che ha riacceso i riflettori su un presunto flirt nato a Ballando. Nel filmato girato proprio da Rossella mostrato in studio, i due appaiono complici durante le prove, scatenando i commenti della Balivo e degli ospiti, che non hanno risparmiato qualche battuta maliziosa.

Faida tra Licia Colò e Camila Raznovich. Voto: 5

Non sono mancate nemmeno le tensioni “storiche” del piccolo schermo. Un altro servizio, mandato in onda a La Volta Buona, ha ripercorso la vecchia diatriba tra Licia Colò e Camila Raznovich, nate anni fa dopo l’avvicendamento alla conduzione di Kilimangiaro. Nel video, la Raznovich raccontava: “Licia non prese bene la mia nomina. Nelle interviste alludeva a cose pesanti, come l’uso di sostanze”. A distanza di anni, la replica di Colò è arrivata via social: “Non l’ho mai conosciuta, mai detto quelle cose”.

In studio, gli ospiti hanno commentato con equilibrio, e Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha definito “scorretto” il comportamento della Colò. Un confronto a distanza che ricorda quanto, nel mondo televisivo, le rivalità femminili vengano spesso spettacolarizzate, a scapito della solidarietà tra colleghe.

Antonella Fiordelisi e l’amore con Giulio Fratini. Voto: 5

A chiudere la prima parte della puntata, la presenza di Antonella Fiordelisi, tornata a raccontare la sua relazione con Giulio Fratini. L’influencer ha rivelato un aneddoto divertente: “Dopo che lo hanno inquadrato a Tale e Quale Show, mi ha detto che non verrà più in studio. Odia le telecamere!”. Ironica e spontanea, ma meno convincente nell’esibizione canora in omaggio a Elodie, dove l’emozione ha prevalso sulla precisione vocale.

Francesco Moser & Mara, amore senza fronzoli. Voto: 7

In un salotto pieno di drammi mediatici, la coppia Moser e Mara è un’oasi di semplicità. Lui parla del loro amore, nato in punta di piedi, dei figli, del tempo che cura, della complicità raggiunta dopo anni. Una storia vissuta lontano dai riflettori, con gesti discreti ma profondi.

E non manca l’elemento gossip: anche il legame con Ignazio Moser, marito di Cecilia, entra nel discorso familiare e affettuoso. Il voto 7 è affettuoso: un riconoscimento per chi non urla ma resiste.