La volta buona, la verità sulla storica lite tra Valeria Marini e Pamela Prati

Valeria Marini e Pamela Prati, due showgirl che non hanno certo bisogno di presentazioni, unite da una lunga carriera di successo nel mondo dello spettacolo ma anche, e soprattutto, divise da una rivalità che dura da anni senza mai spegnersi del tutto, complice anche una celebre lite avvenuta anni fa alla festa di compleanno dell’amico Leo Gullotta. Oggi, a La volta buona, è stata svelata finalmente la verità su cosa successe tra loro quella fatidica sera.

Lite tra Valeria Marini e Pamela Prati: a La volta buona le interviste delle due

Oggi a La volta buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, ci sono stati come sempre molti ospiti e si è parlato di tanti temi differenti. Ovviamente, tra le varie tematiche, non si poteva non parlare dello show del momento ovvero Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti e che vede protagoniste alcune delle showgirl italiane più celebri del mondo della televisione. Tra loro ci sono ovviamente due nomi molto conosciuti e amati dal grande pubblico, celebri anche per la loro storica rivalità: stiamo parlando di Valeria Marini e Pamela Prati. Le due infatti si sono ritrovate a condividere nuovamente il palcoscenico grazie a Conti, dopo anni in cui si sono tenute ben lontane l’una dall’altra a causa di una lite ormai entrata negli annali e su cui ciascuna delle due showgirl coinvolte ha dato una versione differente nel corso degli anni.

L’argomento viene introdotto con delle clip video che mostrano alcuni dei confronti che sono stati tentati in tv nel corso degli anni e anche alcune interviste che sia Valeria Marini, sia Pamela Prati hanno rilasciato ai microfoni di Francesca Fagnani a Belve. In studio da Caterina Balivo però ci sono altre due persone che conoscono benissimo sia la Marini che la Prati, ovvero Laura Freddi e Giovanni Ciacci.

E se Laura Freddi racconta di come, dietro le quinte di Ne vedremo delle belle ormai le cose tra le due showgirl sembrano essersi appianate, Ciacci si prepara a rivelare tutta la verità sulla famosa lite che avvenne tra Valeria Marini e Pamela Prati nel lontano 1996.

Giovanni Ciacci svela a La volta buona il retroscena sulla lite Marini-Prati

L’occasione per accendere la miccia tra Valeria Marini e Pamela Prati fu la festa di compleanno di Leo Gullotta alla quale erano state invitate entrambe: all’epoca tutte e due le showgirl erano all’apice del successo, una nell’emittente di Cologno e l’altra al Salone Margherita da Pingitore, perciò ritrovarsi alla stessa festa già prometteva scintille.

Giovanni Ciacci racconta di come lui e Valeria arrivarono alla festa di Gullotta con circa 3 ore di ritardo, praticamente poco prima del taglio della torta, e di come tutto sia precipitato nel giro di poco. Secondo il racconto dell’opinionista, testimone dell’episodio, Leo Gullotta chiamò Valeria Marini accanto a lui per fare la consueta foto di rito davanti la torta, ma Pamela Prati – offesa dal fatto che non avesse chiamato prima lei anche per una questione di anzianità televisiva – si scagliò in fretta contro la Marini per tirarla indietro, prendendola praticamente per i capelli. Nel compiere questo gesto il braccio della Prati cadde su quello della Marini che indossava un vistoso bracciale in metallo, graffiandole per colpa del gioiello l’intero braccio. Un incidente dunque che portò Valeria Marini a dover correre in Pronto Soccorso, accompagnata proprio da Ciacci, per medicare le ferite che sanguinavano e per ricorrere all’antitetanica. Ancora oggi, secondo Ciacci, a Valeria sono rimaste le cicatrici di quella lite che in realtà fu casuale, ma portò le due showgirl ad alzare un vero e proprio muro di incomunicabilità durato anni.

Quella notte, dopo il Pronto Soccorso, Ciacci e la Marini andarono a casa di Pingitore che voleva che Valeria e Pamela Prati si vedessero subito per chiarirsi, ma non ci fu modo e la lite restò cristallizzata negli anni come un episodio indelebile.

Oggi però le due showgirl condividono in maniera serena il palco di Ne vedremo delle belle: pace fatta o guerra fredda silenziosa?