“Grande Fratello”, svelato il primo concorrente: inaspettata la professione

Lunedì 11 settembre inizierà una nuova edizione del Grande Fratello, l’ottava nella storia del reality, e, stando a quanto annunciato, stavolta sarà diversa da quelle degli ultimi anni. Pier Silvio Berlusconi, prese in mano le redini di Mediaset dopo la dipartita del patron, ha deciso che la sua televisione dovrà essere meno trash. E cosa c’è di più trash del Gf Vip?

E allora che si limiti la causa principale della spazzatura in tv: i vip stessi, o i presunti tali entrati nella casa di Cinecittà nelle edizioni più recenti. Basta con gli influencer e con le professioniste di OnlyFans, che si riaprano le porte ai Nip, le Non Important People, la gente qualunque, com’era Pietro Taricone quando conquistò gli italiani nella prima edizione dell’ormai storico programma. E su chi saranno questi Nip, gira già qualche voce.

Il primo concorrente Nip del Gf 8

La rivoluzione al palinsesto Mediaset inizia dal Grande Fratello 8, che avrà come protagonisti volti noti e no. L’esperta di gossip Deianira Marzano, sulle storie del suo seguitissimo profilo Instagram, scrive che: “Abbiamo un probabile concorrente Nip. Un macellaio. Certo al 95%”. Un vero uomo del popolo dunque, non un aspirante influencer ma qualcuno che lavora davvero. Marzano aggiunge infatti che “i concorrenti Nip avranno tutti lavori semplici”. Ci sarà da divertirsi a vedere impiegati, operai e burocrati accanto a vallette, modelli e famosi in disuso.

Seppur non ufficiale, l’indiscrezione trova conferma in una recente intervista del conduttore Alfonso Signorini: “I Nip saranno veri Nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social”. Il presentatore porta anche un esempio concreto: “Ho fatto il provino a un Nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì, ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo, allora rientri nei Nip alla perfezione”.

Per quel che riguarda i Vip, invece, Signorini assicura che, stavolta, saranno very important sul serio: “I Vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo chi è?’”. E parte immediatamente la caccia al toto nome.

I vip che sperano di entrare nella casa

La lista di pretendenti famosi che spera di far compagnia al macellaio – di cui non è stato rivelata l’identità – è lunga, ma entrare quest’anno non è facile. Pare che Pier Silvio Berlusconi controlli tutti gli aspiranti vipponi e che abbia già messo il veto su un paio di nomi, tra cui quelli di Justine Mattera e Carmen Russo (no anche per il figlio di quest’ultima). Rumors affermano anche che persino l’ex parlamentare Antonio Razzi avesse fatta domanda, anche lui per essere scartato dal marito di Silvia Toffanin. Bocciato anche il vincitore di Masterchef Edoardo Franco.

Sembrano essere piaciute all’Ad Mediaset, invece, la cantante Fiordaliso – alle prese con piccoli problemi di salute – e, contrariamente a quanto era stato detto sui Vip davvero famosi, anche Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi e dell’ex compagno Remo Nicolini.