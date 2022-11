Il “GF Vip” scivola sulle parole. Lo scontro (evitabile) tra Antonella e Guendalina Tavassi

Al Grande Fratello Vip 7 si accende lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi, ospite di puntata per un confronto al veleno con la concorrente. All’ex gieffina, infatti, non sono andate giù le critiche che Antonella ha riservato al fratello Edoardo, espresse alle sue spalle. In giardino lo scontro verbale si tinge anche di latinismi, con Alfonso Signorini che corregge una locuzione pronunciata dalla Fiordelisi e scatena il boato in studio. Uno scontro evitabile tra due donne che, nonostante tutto, hanno dimostrato di avere un carattere – diverso – ma molto forte.

“GF Vip 7”, Guendalina Tavassi affronta Antonella in giardino

Guendalina Tavassi è una delle ospiti di puntata al Grande Fratello Vip 7 e, dopo un commovente incontro con il fratello Edoardo in giardino, ha qualche critica da spendere nei confronti di Antonella Fiordelisi. L’ex gieffina, negli ultimi giorni, ha infatti scoperto alcune clip in cui la concorrente parlava alle spalle del coinquilino: per questo lo scontro, sin dalle prime battute, è decisamente infuocato.

“Io sono venuta qui perché mi è dispiaciuto molto sentire delle cose, perché vedevo che eri molto amica di Edoardo”, spiega Guendalina. L’ex gieffina difende l’ironia del fratello: “Hai detto a Oriana di coprirsi fino a due secondi prima, per poi sparlare con lei di mio fratello. Mio fratello è una persona molto profonda, ma a differenza tua è selettivo. Scherza perché ha una cosa che si chiama ironia, che è conosciuta e riescono solo a capirla le persone con un minimo di intelletto. Se tu non lo capisci è colpa tua“.

A suon di stoccate, Guendalina punzecchia Antonella parlando del suo passato sentimentale, segnato dal recente incontro in casa con l’ex Gianluca, e del suo presente con Edoardo Donnamaria: “Non sei una persona che può permettersi di fare un discorso di selezione a mio fratello. Perché sei entrata qui che stavi insieme con Gianluca, poi ti metti insieme al povero Edoardo, che è un anima pia, e successivamente ti piace Antonino, che ha riversato il suo interesse su altre persone. Forse ti piace pure mio fratello, ma hai sbagliato Edoardo”.

Scontro verbale e locuzioni latine errate: interviene Signorini

Dopo lo sfogo di Guendalina Tavassi, Alfonso Signorini lascia la parola ad Antonella, che non si risparmia e la attacca: “Sai cosa vuol dire sparlare in italiano? Io posso anche sparlare, ma le dico prima le cose. Io con Edoardo mi dico le cose in faccia. Inoltre trovo questo tuo atteggiamento esagerato, perché con Edoardo ho un bellissimo rapporto, non ho mai speso cattive parole su di lui”. All’ennesimo contrattacco di Guendalina, Antonella Fiordelisi risponde con una locuzione in latino.

La sorella di Edoardo replica così: “Senti, qua siamo in televisione e si parla l’italiano. Non è che stai facendo l’avvocato, sei venuta al Grande Fratello tesoro. L’intelligenza è una cosa, la cultura è un’altra“. Antonella, già messa sotto pressione, viene messa ulteriormente in difficoltà da Alfonso Signorini, che le chiede di replicare la locuzione latina. Appresi alcuni errori, il conduttore la pronuncia correttamente e conquista un boato di applausi in studio: “Non era esattamente così Antonella, è Quousque tandem Catilina abutere patientia nostra“.

Una puntata che scivola sul latino e che ha offerto uno scontro titanico tra due donne che, indipendentemente dall’esito del confronto, hanno riacceso le dinamiche che languivano ormai da tempo.