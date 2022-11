“GF Vip”, tremenda gaffe di Orietta Berti: il meglio e il peggio della 15ª puntata

Amori, passione, liti, pettegolezzi. Il GF Vip è entrato nel vivo dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti, che hanno di fatto spostato gli equilibri che si erano stabiliti all’interno della Casa e avevano immobilizzato le dinamiche interne, rendendo tutto piatto e prevedibile. Una vera e propria ventata di freschezza, quella portata dagli ultimi vipponi, che hanno rinvigorito gli animi e riportato il racconto su un piano decisamente più interessante. Ma cos’è successo il 7 novembre? Vediamo quello che (forse) vi siete persi.

GF Vip, le parole di Orietta Berti per Giaele

È spigliata, ironica, simpatica. Orietta Berti è certamente l’elemento che mancava al GF Vip. Una voce fuori dal coro, la sua, che fa da contraltare a quella fin troppo ficcante di Sonia Bruganelli, confermata opinionista per il secondo anno di seguito. E, in questo suo sentirsi a suo agio, l’artista emiliana si sente di potersi esprimere in ogni maniera possibile.

Le sue parole sono di certo frutto di un pensiero bonario e non malvagio. “Le è scappato”, si direbbe, tant’è che persino Alfonso Signorini ci ha scherzato su, sorridendo di gusto all’osservazione fatta nei confronti di Giaele De Donà. Insomma, rivolgendosi al marito Bradford Beck, Orietta non si è proprio trattenuta: “Spero che suo marito venga in studio, così le dà due schiaffi”.

L’imbarazzo non è durato che qualche minuto, con il conduttore che ha saputo abilmente smorzare la tensione senza dare peso a queste parole. Signorini ha dissimulato con un sorriso, certo che Orietta fosse in buona fede e che a parlare sia stato quell’eccesso di sincerità ingenua che la caratterizza.

D’altronde, Orietta è sempre intervenuta a gamba tesa sull’atteggiamento troppo disinvolto di Giaele De Donà, a suo dire poco consono per una donna sposata. Irrimediabilmente innamorata di Antonino Spinalbese, che sembra essere interessato a tutte e a nessuna, l’ex di Belen continua a volare di fiore in fiore senza posarsi veramente su nessuna. Simpatico, sì. E giocatore.

L’intesa di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Oriana Marzoli non è solo bellissima, ma è una donna intelligente e molto simpatica. Irresistibile, se si legge negli occhi dei concorrenti, soprattutto per Spinalbese che sembra proprio incapace di stargli lontano. “Ci sto bene”, ha rivelato in confessionale dopo le domande a catena di Signorini, mentre in salone la sua Giaele non faceva che aggiustarsi il vestito in segno di stizza e gelosia.

Se sul fronte maschile, Oriana non può che dirsi coccolata da tutti, su quello femminile sta combattendo una vera e propria battaglia. Mal vista per i suoi allenamenti in costume, è stata attaccata da Giaele (chiaramente gelosa di Antonino) e da Antonella Fiordelisi, che continua a prenderla di mira per il suo atteggiamento nei confronti di Edoardo Donnamaria, a suo dire poco rispettoso del loro rapporto.

La storia difficile di Alberto De Pisis

Il Grande Fratello Vip, talvolta, è anche il luogo adatto per mettere in risalto i buoni sentimenti. È il caso di Alberto De Pisis, un ragazzo dallo sguardo limpido e che si sta contraddistinguendo per il suo bel percorso. Le sue parole fanno malissimo, soprattutto perché pronunciate in un contesto che dovrebbe essere giocoso ma che chiaramente lascia ampio spazio alle storie di ognuno: “A 25 anni ho avuto un tumore ed ho dovuto fare le terapie. Ho visto i miei sogni andare in frantumi. Il mio primo approccio è stato a me non interessa, ma mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della vita. I medici erano stati chiari, non sappiamo se arrivi a domani”.

Un momento della sua vita che l’ha segnato e l’ha cambiato, tanto da trasformarlo in un’altra persona. A dargli il giusto coraggio è stata la sua mamma, entrata nella Casa del GF per la sorpresa che Alberto aspettava da tempo: “Sono venuta qui per darti coraggio, ti vedo sempre, ma non mi sembri tu. Sei molto frenato, non sei te stesso al cento per cento. Io e i tuoi amici ti vediamo sempre, hai fatto passi in avanti ma vogliamo una promessa. Che butti giù le barriere e mostri te stesso, la tua anima bella, il tuo essere spensierato e giocoso. Io ti voglio tanto bene e non passa un momento che non ti guardo. Sei sempre con me”.