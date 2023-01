“GF Vip”, Clizia Incorvaia cambia look: il nuovo taglio è il must have di stagione

Clizia Incorvaia è tornata nella Casa del GF Vip e lo ha fatto in grande stile. Mentre era impegnata in una strenua difesa nei confronti della sorellina Micol, che nel reality show si è molto avvicinata a Edoardo Tavassi, formando una delle coppie (o quasi) più amate di questa edizione, Clizia ha sfoggiato un nuovo hairstyle di gran tendenza in questo 2023. Il must have di stagione assolutamente da copiare!

Clizia Incorvaia sfoggia il nuovo taglio di tendenza al “GF Vip”

Aveva già dato un piccolo anticipo del cambio look ai suoi follower di Instagram, ma vederla nella Casa del GF Vip è stata tutta un’altra storia. Clizia Incorvaia ha 42 anni ed è sempre bellissima, capace di sfoggiare mise sempre alla moda e di grande eleganza. Lo ha fatto col pancione mentre era in dolce attesa del piccolo Gabriele, il figlio nato dall’amore con il compagno Paolo Ciavarro, e non è stata da meno con la minigonna nera con fiocco che ha abbinato a un semplicissimo dolcevita.

Col total black non si sbaglia mai (Giulia Salemi insegna), ma stavolta la scelta non è stata casuale. Grazie all’outfit ha potuto mettere in risalto il nuovo taglio di capelli, che è un vero must have di stagione: l’influencer ha detto addio alla lunghissima chioma e alle extension, dando il benvenuto a un long bob lungo fin sotto alle spalle completamente liscio. Anche il suo biondo ha subito una piccola trasformazione, diventando ancor più “platino”.

Il tocco di classe? Anche qui Clizia ha dimostrato di essere una vera fashion addicted, optando per una simil frangia a tendina che incornicia delicatamente il suo bel volto da bambola di porcellana. Un cambio look semplice ma di grande effetto, di cui dovremmo prender nota per “svecchiare” le nostre teste e donar loro un tocco di freschezza che non guasta mai, specialmente in previsione dell’arrivo della nuova stagione.

Clizia Incorvaia al “GF Vip” difende la sorella Micol

Tornare nella Casa del GF Vip è stata l’occasione per mostrare il nuovo hairstyle, ma non solo. Da sorella maggiore sempre molto protettiva, Clizia Incorvaia ha voluto un faccia a faccia con Edoardo Tavassi, a suo dire reo di aver speso parole poco dolci nei confronti di Micol ma anche di essersi lasciato andare ad atteggiamenti un tantino “equivoci” con Nicol Murgia, tra le ultime concorrenti entrate nella Casa più spiata d’Italia.

“Ti devo chiamare ‘cognatino’ o no? Perché ancora ti sto osservando, voglio capire se sei nel cerchio della fiducia…”, ha detto senza troppi giri di parole al Vippone. Agli occhi di Clizia, il Tavassone – come lo chiamano nella Casa – sarebbe caduto vittima del malizioso flirtare della Murgia, senza tener conto del dispiacere provocato alla dolce Micol.

Le sue sono state le parole di una sorella preoccupata per una delle persone a cui tiene di più al mondo, doverose ma anche smentite dallo stesso Tavassi, che sembra sempre più preso da Micol. Un uomo che davanti al papà della donna per cui prova un interesse si è lasciato andare a frasi come “È una ragazza stupenda, bellissima” o “Avete creato un angelo”. E scusate se è poco…