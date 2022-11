“Che Tempo che fa”, Luca Argentero geloso di Cristina Marino: “colpa” di alcuni vip

Una coppia affiatata e bellissima: è quella composta da Cristina Marino e Luca Argentero. Genitori di Nina Speranza, sposati un anno e mezzo fa, ora sono in dolce attesa per la seconda volta. E, ospiti di Che tempo che fa, hanno scherzato sul loro rapporto di coppia, hanno parlato di gelosia e hanno raccontato dei progetti di lavoro. Con qualche anteprima di Luca Argentero su Doc 3.

Luca Argentero, perché è geloso di Cristina Marino

Una chiacchierata a cuore aperto, piena di ironia e risate: felici e rilassati Luca Argentero e Cristina Marino sono stati ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Un’occasione per parlare del lavoro e della vita di coppia, senza farsi mancare qualche battuta divertente sul loro rapporto. Parole dalle quali emerge una grande sintonia e quella capacità di scherzare su tutto. Anche sulla gelosia.

È stato Luca Argentero a ironizzarci su, tirando in ballo il fatto che Cristina Marino apprezzi alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

Entrambi in nero, Cristina Marino fasciata in un abito attillato che le metteva in bella mostra la pancia al sesto mese di gravidanza, Luca Argentero con un dolcevita e pantaloni total black, sono arrivati sorridenti in studio.

E l’attore ha ringraziato Fazio dell’invito, aggiungendo: “Mi spiace solo che mia moglie mi rinfaccia da una settimana che non ci hai invitato nella stessa puntata dove c’era Timothée Chalamet e continua a ripetermelo ogni giorno”. Parole che hanno scatenato la risata della diretta interessata.

“Ma ho letto la lista degli ospiti e per fortuna dopo arriva Stefano De Martino che è l’altro problema che abbiamo in famiglia”. A quel punto Fabio Fazio ha sottolineato le dichiarazioni dell’attore con un “sei geloso”. Tra battute e risate di Cristina Marino, nel mentre Luca Argentero ha aggiunto “Stava cercando di sminuire il mio senso di gelosia”. E poi ha voluto spiegare il perché sia stato tirato in ballo Stefano De Martino: “Ci tengo – ha detto – a rispiegarlo un’altra volta. Non so se ti capita a casa, ma è due pesi e due misure: nella generazione di Instagram se io metto un like a una bella donna, magari a una collega, è comunque un problema, ma mettere like a Stefano De Martino non è un problema”.

Poi Argentero ha aggiunto: “Non mi do pace su sta roba perché lei ha il coraggio di dirmi: ‘Metto like perché Stefano fa delle belle foto’. Dai amore, per favore, offendi la mia intelligenza è tutto a torso nudo, tutto unto. Non è una bella foto, è un bellissimo uomo e capisco”. Una chiacchiarata leggera durante la quale hanno parlato di come si sono conosciuti e del loro bellissimo rapporto spiegando che non litigano “mai male ma per fare pace”.

Cristina Marino e Luca Argentero, gli impegni di lavoro e Doc 3

Non potevano mancare gli aggiornamenti dal punto di vista professionale. A partire dal fatto che i due fanno parte del gruppo di Celebrity Hunted 3, le prime tre puntate della terza stagione sono state rilasciate da qualche giorno su Prime Video. A tal proposito Luca Argentero ha fatto qualche battuta su un altro dei vip membri del cast: Rkomi. Fabio Fazio ha ricordato che Cristina Marino aveva detto di essere rimasta impressionata dal cantante e Luca Argentero ha spiegato: “Dal fascino di Rkomi”. Cristina Marino è intervenuta a riguardo: “Rkomi ha questa cosa che sembra un po’ lo sfigato della classe”, ha detto. “In realtà è un ragazzo estremamente interessante, simpatico. È oggettivamente un bel ragazzo che si traveste da…”.

Tra vita privata e battute, impegni professionali di coppia, Luca Argentero ha dato anche qualche piccola anticipazione su Doc – Nelle tue mani 3. L’attore ha detto: “Ho avuto la fortuna pochi giorni fa di sentire raccontata dalla voce degli sceneggiatori la terza stagione che gireremo questa Primavera e mi è venuta la pelle d’oca, spero che verrà anche a voi poi a vederla perché è pazzesca”.