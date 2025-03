Le pagelle della puntata del 1 marzo 2025 di C’è Posta per Te, con un sapore molto napoletano. In studio sia Gigi D'Alessio che Romelu Lukaku, per due sorprese commoventi a dir poco

C’è Posta per te in salsa napoletana nella puntata di sabato 1 marzo 2025. Maria De Filippi ha infatti voluto in studio sia Gigi D’Alessio che Romelu Lukaku, attaccante del Napoli. Il tutto in onda proprio nella giornata in cui gli azzurri di Conte hanno sfidato al Maradona i nerazzurri di Inzaghi. Congiunture astrali a parte, ecco cos’è accaduto in questo appuntamento con uno dei programmi più amati di Mediaset.

L’amicizia tra Gigi D’Alessio e Maria De Filippi. Voto: 8

Il pubblico esulta nel vedere il video di presentazione di Gigi D’Alessio. Applausi a non finire e poi mini coro “Gigi, Gigi!” al suo ingresso in studio. Maria De Filippi, che fino a quel momento ha osservato il filmato seria, si scioglie e lo accoglie con calore. Gli fa i complimenti per la lunga carriera e una carezza sul viso, con reciproco: “Ti voglio bene”.

L’amore di mamma Pina. Voto: 10

Vedova a 36 anni, Pina ha cresciuto quattro figli. Ha fatto il possibile per tenerli lontani dalla strada ed è riuscita nell’intento. Nessuno trattiene la commozione, D’Alessio compreso. Quando le si chiede accanto e da un momento all’altro canta Tu che ne sai, brano che la scolta ascoltava con suo marito. Ancora abbracci, infine, tante le lacrime e qualche promessa.

Fratelli e cognate, odi et odi. Voto: 7

Raffaele e Cristina hanno invitato a C’è posta per te il fratello di lui, Antonio, con sua moglie Anna. Il rapporto tra loro è ormai deteriorato e la pietra dello scandalo è stata lo scontro tra le due donne al funerale del suocero.

Cristina ha bloccato Anna quel giorno e per poco le due non sono venute alle mani. Il problema di fondo risiede nel fatto d’essere stati lasciati soli nella gestione del padre di Raffaele e Antonio, malato da tempo.

Antonio e Anna hanno una loro versione. Non perdonano quanto accaduto al funerale e ritengono Cristina una vipera, intenta solo a elogiarsi: “Ciò che ho fatto per tuo padre, avresti dovuto farlo tu, che eri il figlio”.

Antonio spiega d’aver sottovalutato la malattia del padre e, al tempo stesso, di non aver ricevuto aggiornamenti da parte del fratello. Si alternano accuse da una parte e dall’altra, con Maria De Filippi che fatica a riportare la calma. Alla fine li mette dinanzi alla realtà dei fatti: “Nessuno dei due intende divorziare”.

Un modo per far valere i sentimenti tra fratelli, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Antonio è pronto ad aprire la busta ma sua moglie pone un ultimatum: Cristina fuori dallo studio. Nulla da fare, questa pretesa riaccende le polemiche. Alla fine, però, le lacrime fanno breccia, la busta si apre e i fratelli si abbracciano. A sorpresa, si avvicinano anche le due donne. Non sarà facile, di certo, e occorrerà lavorarci giorno dopo giorno, ma questa famiglia ha una speranza di ritrovarsi.

La lotta mancata di un padre. Voto: 4

Le dinamiche di un divorzio possono essere svariate e, alla fine, ciò che conta è tenere duro e lottare, quando ci sono di mezzo dei bambini. Sante non lo ha fatto e l’ultima volta che ha visto sua figlia Michelle è stato 8 anni fa. Oggi la giovane ha 18 anni e vede dall’altra parte della busta il genitore addossare ogni colpa all’ex moglie.

Umiliato da un post su Facebook della donna, ha deciso di voltare pagina. Non ha mai nascosto a nessuno l’esistenza di Michelle e oggi ha un’altra famiglia e un’altra figlia, che vorrebbe conoscerla.

La ragazza sperava in un ravvedimento ma ha sofferto molto e odia il fatto che sua madre venga tirata in ballo così. Sente ancora giustificazioni e non un pieno mea culpa. Maria pronta a intervenire ma la busta resta chiusa. È chiaro come questo sia un test, l’ennesimo. Se Sante vorrà davvero tornare a essere suo padre, dovrà insistere e mostrarsi presente, ancora e ancora. È questo il consiglio di Maria.

Lukaku, una sorpresa riuscita. Voto: 10

La seconda sorpresa napoletana di serata è quella che vede protagonista Lukaku. A contattare la redazione di C’è posta per te è stata Francesca, che ha vissuto un incubo al fianco del fidanzato Emanuele, guarito dalla leucemia dopo un trapianto di midollo.

La busta si apre e al giovane viene consegnato uno smartphone, strumento cruciale per il loro amore durante la malattia: “Hai avuto un coraggio che ti ha contraddistinto dal primo giorno. Voglio trascorrere la mia vita con te”.

Dopo tante lacrime, il sorriso. Romelu Lukaku entra in studio: “Sei da ispirazione. Un esempio per tutti e hai una fidanzata eccezionale”. In regalo accessori del Napoli e anche un viaggio a New York per due. Francesca piange di gioia: “Sono la ragazza più felice del mondo. Era da tanto che non lo vedevo così”.