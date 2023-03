Belen, la dedica a Maurizio Costanzo a “Le Iene”: il pensiero per Maria

Un momento di raccoglimento, il più difficile per Belen Rodriguez, che ha aperto la puntata de Le Iene nel ricordo di Maurizio Costanzo. Un omaggio dovuto al grande giornalista che ha fatto la storia della televisione, padre dei talk show come li conosciamo ormai oggi. Proprio per lui, che ha dato il via al “coro di voci”, la conduttrice argentina ha voluto spendere parole bellissime, lasciandosi andare alla commozione: ha anche avuto un pensiero per Maria De Filippi.

Le parole di Belen Rodriguez a Le Iene per Maurizio Costanzo

“Scusate, è troppo commovente”. L’apertura della puntata del 28 febbraio de Le Iene ha omaggiato Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio. La voce di Belen Rodriguez, diversa dal solito, ha tradito le emozioni e i sentimenti, tanto da doversi anche scusare per i suoi occhi lucidi: “Inizio questa puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui tutta l’Italia ha dato l’ultimo saluto”.

Un ricordo sentito, ma soprattutto dovuto, in particolar modo dopo le critiche che hanno travolto la conduttrice de Le Iene negli ultimi giorni. Assente al funerale, molti utenti su Instagram le hanno rimproverato di non aver partecipato al cordoglio nei confronti di Costanzo.

Di lei, proprio il giornalista aveva detto: “Belen non sparirà dalla tv, saprà ritagliarsi nuovi spazi, è diventata ormai un’artista poliedrica, capace di fare spalla e condurre con la stessa scioltezza. In tv è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Non sottovalutatela, oltre che bella, è una ragazza molto capace”.

Belen Rodriguez, il pensiero per Maria De Filippi

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo con cui Belen Rodriguez ha avuto l’opportunità di lavorare maggiormente figura il nome di Maria De Filippi. E proprio per lei ha voluto spendere ulteriori parole, per sostenerla nell’ora più buia.

“Voglio salutare anche Maria, io conservo ancora tutte le tartarughine che mi ha dato e guardandole mi vengono in mente i ricordi di Maurizio e tutti gli affettuosi consigli che mi ha dato”. Belen e Maria collaborano da tempo insieme: uno degli show più seguiti è indubbiamente Tu Sì Que Vales, condotto dalla Rodriguez e prodotto dalla società della De Filippi, ovvero la Fascino.

Le critiche a Belen Rodriguez, assente ai funerali di Maurizio Costanzo

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è stata travolta dalle critiche: principalmente molti utenti le hanno fatto pesare l’assenza ai funerali di Maurizio Costanzo, per l’ultimo saluto al giornalista. Presente alla camera ardente, invece, Stefano De Martino: il conduttore di Bar Stella si è preso del tempo nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per omaggiare il giornalista. Ha anche fatto le proprie condoglianze alla famiglia.

A nulla è valso l’omaggio della Rodriguez: sulla pagina Instagram de Le Iene, in molti hanno criticato la conduttrice. Ma – per fortuna – alcune voci l’hanno difesa, sostenendo non solo il personaggio, ma soprattutto la persona. Nessuno, a conti fatti, può sapere davvero come ha reagito la Rodriguez, e cosa può aver fatto per la De Filippi. A luci spente e lontana dai riflettori, come è giusto che sia.